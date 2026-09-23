"Muy complicado" para el Sevilla volver a Europa: "Villarreal, Athletic y Real Sociedad tienen equipos mejores"

Discrepancias en la redacción de ESTADIO Deportivo acerca de las opciones continentales de la escuadra adiestrada por Luis García Plaza, que se ha marchado al parón en quinta posición tras un gran final de mercado estival desde los despachos y la notable gestión de vestuario del madrileño

Quinto clasificado de Primera división, con 13 puntos de 21 posibles tras la disputa de la séptima jornada, el Sevilla FC se ha marchado al larguísimo parón de selecciones de tres semanas afianzado en zona europea, lo que, después de dos años salvándose del descenso por un punto y de cuatro alejando de la cima, ha despertado de nuevo la ilusión en la parroquia nervionense. Un gran final de mercado estival por parte de José Ignacio Navarro y la notable gestión de sus recursos por parte de Luis García Plaza están haciendo el resto para que la escuadra blanquirroja compita siempre y se asiente entre las mejores de LaLiga.

Las opciones continentales de los moradores del Ramón Sánchez-Pizjuán han sido motivo de debate durante 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo', con dos periodistas de esta casa opinando de diferente manera. "Si mantiene el ritmo, sí. Si no, en el momento en que suban si suban el nivel, como lo han hecho en estas dos últimas jornadas, equipos como el Athletic Club, la Real Sociedad o el Villarreal CF, lo va a tener muy complicado, porque, a priori y sobre el terreno de juego, tienen equipos mejores", apuntaba Rafa Cala, partidario de que todo debe reajustarse a la vuelta de este 'impasse' Fifa.

"Yo creo que sí. Yo creo que tiene... Ya lo pronosticaba, viéndolo en pretemporada, y me peleaba con algún compañero, verbalmente siempre (risas), diciendo que yo le veía a este equipo bastante más cosas. Incluso con la base del año pasado y lo trabajado por Luis García Plaza en pretemporada, me daba otras sensaciones el equipo. Viendo el principio de LaLiga y sobre todo el final del mercado, es para ser optimistas. Han fichado muy bien, sobre todo en el centro del campo y en la delantera. Y, si el equipo se muestra tan sólido como en estas primeras jornadas defensivamente...", terciaba Óscar Murillo, que ahondaba en la cuestión.

"Contra el Barça y el Atleti, casos aislados"

"El caso del Barça es un hecho aislado, igual que el día del Atlético de Madrid. Yo creo que sí, porque, aparte, aunque se hayan recuperado un poco las trayectorias, no veo yo ni a la Real, ni al Athletic, ni al Villarreal (que son siempre candidatos a estar en los puestos de últimos de Champions League y los primeros de Europa League y Conference League) tan tan fuertes como en años anteriores", zanjaba. Los donostiarras no sellaron su pasaporte en la 25/26, alcanzando la actual UEL gracias a su título de la Copa del Rey, mientras que los vizcaínos pagaron su andadura por la UCL quedándose fuera de todo esta edición.