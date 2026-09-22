Nehuén Pérez y Fofana caen lesionados y tampoco irán a La Cartuja: el Oporto, con un solo central disponible

Plaga de bajas en la contención para el próximo rival en Champions de los verdiblancos, que se presentará a priori con Kiwior como único efectivo acostumbrado a jugar en el eje de la zaga y deberá forzar seguramente a Pablo Rosario, pues Prpic no está inscrito y Bednarek, sancionado

El Oporto, próximo rival del Real Betis en la Champions League, se presentará el próximo miércoles 14 de octubre (a las 21:00 horas) en el Estadio de La Cartuja seriamente mermado en la zona de contención. De hecho, deberá cuidar a Jakub Kiwior a la vuelta del parón de selecciones (el polaco jugará dos veces contra Bosnia, más una ante Suecia y Rumanía, en la Nations League) contra el Marítimo, pues a priori será el único central nato para esa cita, habida cuenta de que su compatriota Jan Bednarek deberá cumplir el segundo de los dos partidos de sanción que arrastra de la pasada campaña.

Además, Dominil Prpic no está inscrito en la lista UEFA, al tiempo que se ha confirmado que Nehuén Pérez y Seko Fofana, este último pivote que había solucionado las carencias del equipo de Do Dragao unos metros más atrás, se lo pierden por lesión. "Estuvo un año de baja, regresó, jugó un gran partido contra el Manchester City, pero, de alguna manera, no pudo recuperarse del todo y sufrió una lesión bastante considerable en el entrenamiento", apuntaba el míster, Francesco Farioli, sobre el argentino, que estará un mes K.O. El franco-marfileño, con un desgarro en el aductor izquierdo, tiene a priori para el doble.

El lateral derecho Martim Fernandes y el mediapunta Gabri Veiga fueron sustituidos por precaución y, en principio, no deben tener problemas, ya que trabajarán estas tres semanas en tierras lusas (la primera, eso sí, es de vacaciones para el que no necesite apretar en el apartado físico) para superar sendos problemas musculares, el español una distensión. El lateral zurdo Zaidu Sanusi, el mediocentro Vasco Sousa y el extremo derecho del filial André Miranda están igualmente descartados, pues todos ellos tienen dolencias de cierta consideración.

Regreso de Samu Aghehowa

El que sí atisba los duelos en Funchal y La Cartuja con máxima ilusión es uno que conoce la capital hispalense de sobra. Se trata de Samu Aghehowa, delantero melillense formado en la AD Nervión y el Sevilla FC cuya madre sigue viviendo en la zona de La Macarena y que ha pasado aquí parte de su larga convalecencia, tras romperse el ligamento cruzado. Incluso, utilizó las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en varias ocasiones.

El internacional español ha estado 223 días de baja, perdiéndose varias citaciones con Luis de la Fuente y, por supuesto, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Este domingo, tras estar ausente de los terrenos de juego desde el pasado mes de febrero, el punta tuvo minutos (los cinco últimos, para ser exactos) en la victoria del Oporto por 3-1 ante el Benfica en uno de los Clásicos por excelencia del fútbol portugués.