El 'factor Cartuja', decisivo en el apretado calendario tras el parón

Tras 20 días sin jugar un partido oficial, el Betis disputará hasta nueve duelos entre LaLiga, Champions League y Copa del Rey en apenas cuatro semanas y antes del siguiente parón de noviembre

Tras volver de Riazor con un punto que le permite seguir situado en la tercera posición empatado a puntos con el segundo, el Atlético de Madrid, el Real Betis ha puesto fin a este primer tramo de la temporada de la temporada de siete jornadas de forma inmejorable, con 16 de 21 puntos posibles cosechados además e un triunfo en la Champions League.

Ahora, los hombres de Manuel Pellegrini tendrán por delante nada más y nada menos que hasta 20 días sin competición oficial, salvo los internacionales que ya se han marchado con sus selecciones (como son los casos del irlandés Troy Parrott, los argentinos Lo Celso y Valentín Gómez, el mexicano Álvaro Fidalgo, el marroquí Abde, el uruguayo Facundo Bernal, el dominicano Junior y el español Ángel Ortiz, con la sub 21), pero tras este parón que parece interminable, a los verdiblancos se les acumularán los partidos hasta justo antes del siguiente parón, el de noviembre.

De esta forma, el cuadro verdiblanco volverá a jugar en LaLiga el próximo domingo 11 de octubre, cuando reciba en La Cartuja al Club Atlético Osasuna. Precisamente el estado verdiblanco acogerá cinco de los nueve partidos que disputarán los verdiblancos, cuatro de ellos de forma consecutiva para intentar comenzar con buen pie el importante tramo de la temporada.

El Betis disputará nueve partidos en cuatro semanas

Tras enfrentarse a los rojillos, también recibirá en casa al Oporto (el miércoles 14) en la Champions, y al Barcelona en LaLiga (sábado 17), completando así tres partidos en siete días. El último de los partidos en La Cartuja volverá a ser en la Champions, ante el Feyenoord, el miércoles 21, por lo que de sumar un pleno europeo en casa encarrilaría de forma considerable su presencia en la próxima fase del torneo europeo.

Tras medirse a los neerlandeses el Betis viajará por primera vez en octubre para medirse al Celta, muy posiblemente el domingo 25 y unos días más tardes, miércoles o jueves, se estrenará en la Copa del Rey, a domicilio. Esa misma semana, el domingo si juega la Copa el jueves, o el sábado si la juega el miércoles, el Betis volverá a jugar en casa para recibir al Málaga.

Para acabar con esta serie de nueve partido antes del parón de noviembre. El Betis comenzar el penúltimo mes del año visitando al Borussia Dortmund en Champions, partido para el que los socios béticos ya pueden solicitar su entrada, para finalizar en LaLiga visitando al Elche en el Martínez Valero.

La AD Ceuta, piedra de toque por un motivo solidario

Pero antes de todo ello, el Betis tiene una cita muy especial el próximo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas, momento en el que se medirá a la AD Ceuta, en el Estadio La Cartuja, en un partido amistoso en homenaje a la ciudad de Ceuta, cuyos beneficios obtenidos por la venta de entradas irán para Cáritas en Ceuta.

Las localidades tienen un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios (abonados y 'Soy Bético') Todos ellos podrán adquirir hasta cuatro localidades adicionales al mismo precio en su misma compra. Para el resto del público, el precio es de 10 euros, más los mencionados gastos de gestión.