El rentable pique entre 'Cucho' Hernández y Troy Parrott que agradece Manuel Pellegrini

Sólo Bartra, con la inesperada cifra de tres tantos, mejora la producción del colombiano y el irlandés, las dos referencias ofensivas del equipo verdiblanco, que están respondiendo a las expectativas en la rotación y aportando una cifra calcada de dos goles y una asistencia

La salida del 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu, con la única llegada en punta de Troy Parrott, deja la vanguardia bética con el irlandés y el 'Cucho' Hernández como únicos delanteros natos para Manuel Pellegrini, que habrá hecho sus cuentas y esperará como agua de mayo la recuperación de Aitor Ruibal para incluirlo en la rotación. De momento, sin lesiones ni sanciones de por medio (cruzan los dedos el chileno y los implicados), la pareja de artilleros está respondiendo a las expectativas y calcado su buen rendimiento hasta el parón de selecciones: dos goles y una asistencia.

Con todo, el de Pereira ha necesitado siete encuentros y 444 minutos, pues únicamente descansó del todo en Lille, regalando una diana a Rodrigo Riquelme (otro con 2+1) contra la Real Sociedad y batiendo a Villarreal CF y RC Deportivo de La Coruña, precisamente para celebrar sus dos últimas titularidades (únicamente contra Valencia CF y Real Madrid no aprovechó esta tesitura para aportar algo tangible). Por su parte, el ex del Tottenham ha alcanzado ese listón en cinco duelos y 260 minutos, pues no compareció contra los donostiarras, los castellonenses y los herculinos.

Troy Parrott 'mojó' en la Champions League y frente a los merengues, asistiendo a Ez Abde en el tanto del triunfo ante el Getafe CF y demostrando que es mucho más que un simple rematador. De hecho, su promedio es ligeramente superior al 'cafetero', que, según la web especializada 'Sofascore', tiene un índice de acierto del 17%, con 1,7 intentos por partido y 0,9 entre palos. Sus dos dianas están por debajo de los 2,25 xG (goles esperados), habiendo anotado uno cada 222 minutos, con un 45% de regates exitosos, un tercio de los duelos ganados y provocando 0,7 faltas cada 90 minutos.

Por su parte, el irlandés tiene únicamente 1,26 de 'expected goals', pues emboca 0,5 disparos de los 1,3 de media por partido. Su 20% de eficacia se ve completado con una falta forzada cada dos entregas, la mitad de los regates completados y un buen porcentaje en los duelos totales (44% a su favor) que crece considerando sólo los terrestres (58%). Ni uno ni otro han visto amonestaciones (paradójicamente, el 'Cucho' Hernández pasó de poder ser expulsado a no mostrársele ni amarilla ante el Depor), pues apenas hacen falta: 0,3 y 0,4 por choque.

El de Pereira, con ventaja frente a Osasuna

Aunque en teoría le tocaría a Troy Parrott salir de inicio contra el CA Osasuna el próximo domingo 11 de octubre a las 18:30 horas, todo hace indicar que el 'Cucho' Hernández gozará de cierta ventaja, aunque sólo sea por no tener que marcharse con la selección colombiana en este larguísimo parón Fifa de tres semanas (tampoco su compatriota Nelson Deossa, pese a su buen arranque de curso).

Por el contrario, el irlandés se marcha con la suya, que se medirá en la Liga A1 de la Nations League contra Kosovo (el jueves 24 de septiembre), Israel (el domingo 27-S) y Austria (el jueves 1 de octubre), todos a las 20:45 horas, repitiendo con los hebreos en Dublín el domingo 4-O y, por ende, volviendo con más carga que su rival por el puesto.