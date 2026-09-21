Tote: "Reyes o Joaquín no eran peores que Olise"

El exfutbolista de Real Madrid o Betis, entre otros, estuvo invitado en el podcast de Iker Casillas y comparó el fútbol actual con el de hace unos años

Jorge López Marco, conocido como Tote, fue uno de esos jugadores de gran talento de la década de los 90 y los 2000 que al final no triunfaron como se esperaba de ellos. Canterano del Real Madrid, tuvo un par de cesiones a Benfica y Valladolid, siendo traspasado al Real Betis en 2003. Después pasó por Málaga y Hércules, club en el que más jugó, con 182 encuentros disputados.

Tote ha comentado en varias ocasiones que prefiere el fútbol de antaño, ya que ahora se ha perdido esa esencia que se tenía antes porque los "futbolistas están muy robotizados". En una entrevista en el podcast de Iker Casillas, Tote vuelve a recalcar que su fútbol favorito es el de antes.

"Yo me he criado yendo a jugar con el Espanyol y estaba Iván de la Peña, estaba Tamudo... En el Espanyol. Ya no te hablo de equipos como Madrid, Barça o Atleti. Te ibas a Valencia y estaba Vicente, que era un jugador... Ahora ves a Olise y la gente se vuelve loca. Hace 20 años ya existían esos jugadores o mejores. Por eso estos jugadores llaman la atención. ¿Reyes en el Sevilla era peor que Olise? Ni loco. O Vicente o Joaquín, ni loco", explica el exdelantero madrileño.

"El fútbol ha cambiado, hay poco talento. Y ahora quieren robot. Ahora yo me pongo a ver un partido y estoy con el móvil en la mano. Me cuesta mucho. Tiene que ser un jugador especial... He ido al Bernabéu a ver a Isco, he ido a ver a Benzema, he ido a ver a Marcelo, a Özil… Porque son los que me divierten", añade Tote.

Sobre qué jugadores le gusta ver ahora, en la actualidad, el ex del Betis es claro: "Jugadores del Paris Saint-Germain". "Kvaratskhelia me encanta. Me parece un jugador de los antiguos, de antes. Que te encara, te la enseña, se va por dentro o por fuera... Me gusta ver a Pedri y a Lamine, pero del Madrid, sinceramente, me cuesta ver a alguno".

Eso sí, Tote asegura que en el pasado sí disfrutó con el Real Madrid, aunque el actual no tiene nada que ver. "Yo me he vuelto loco con la Quinta del Buitre. Yo he disfrutado la Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre era algo como los Beatles para mí. Estos chicos, ¿cómo se puede jugar a ese fútbol? Pero el Madrid no puede, después de Modric y de Kroos, cambiar talento por músculo. Es un error del Madrid, pero la transición es la peor que se puede hacer en la historia. Al final, la gente te habla de la actitud. La actitud la sabe uno. Yo no puedo hablar de la actitud de un jugador. Solo la sabe uno que la tiene dentro. Te puedo hablar de talento, te puedo hablar de jerarquía. Y es el Madrid más irreconocible que yo he visto en los últimos 40 años", afirma.