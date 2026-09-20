Lamine Yamal hurga más en la herida con otra provocación en clave Betis

El extremo culé, que tuvo un pique con la grada del Sánchez-Pizjuán tras reclamar un penalti y fue abroncado por el local Kochorashvili, subió después una 'story' a su perfil de Instagram celebrando el triunfo del Barça, aunque ha molestado a muchos que escogiera precisamente una canción

De menos a más, Lamine Yamal firmó este sábado un gran partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a irse sin marcar por culpa de Odysseas Vlachodimos y su falta de puntería, el extremo asistió en dos ocasiones a Raphinha Dias en la reanudación: una con la derecha para el tanto de cabeza del brasileño y otra con su pierna buena entre líneas para la sentencia definitiva. Mucho antes, en los estertores del primer tiempo, tuvo un pique con con la grada al protestar un posible penalti de Lucien Agoumé que no fue señalado y levantar la mano tras las protestas del respetable como diciendo que quería que le pitaran en insultaran más.

Se lo recriminaron algunos componentes del Sevilla FC, entre ellos Giorgi Kochorashvili. Sin embargo, el catalán no se quedaría en esa provocación. Ya en frío, utilizó sus redes sociales para seguir hurgando en la herida nervionense de forma distinta. Como se dice coloquialmente en estas tierras, metiendo palitos en candela con la coartada de colgar una imagen de su icónica celebración con Raphinha. Así, el campeón del Mundo y serio candidato al próximo Balón de Oro utilizó el tema 'Intro' del productor Big Papa313 en colaboración con el rapero Morad, incluida en el album de este año 'DEDEDEE (Vol. 1)'.

En un pasaje de la canción, el cantante dice "Entro pa' Sevilla pero con la 'cami' del 'Beti'". Casualidad o no, que sinceramente no lo parece, el 'dardo' está lanzado. Es cierto que Lamine Yamal Nasraoui Ebana siente predilección por la música de Morad El Khattouti El Horami, con el que comparte orígenes humildes (el 'crack' futbolístico, en el barrio obrero de Mataró conocido como Rocafonda; el artista, en La Florida, del cercano L'Hospitalet de Llobregat) y ascendencia marroquí, aunque, de entre todo el catálogo del segundo no se antoja una coincidencia que se decantase por esa producción.

Ya mostró su predilección por los verdiblancos

Unos días antes del cruce con el Sevilla FC y todo lo que ocurrió durante el partido, Lamine Yamal había puesto ya una pica en Flandes, como se dice vulgarmente, en clave El Gran Derbi. El lunes pasado, en las horas previas al enfrentamiento liguero entre el Real Betis y el Villarreal CF en La Cerámica, divulgaba Movistar Plus un extracto de la entrevista grabada previamente con Jorge Valdano para 'Universo Valdano' en la que el atacante catalán se decantaba por esos dos equipos, el verdiblanco y el amarillo, como aquéllos que más le gustan para ver por TV por el buen fútbol que hacen, cuestión a la que también se refirió en tono distendido Luis García Plaza en sala de prensa.