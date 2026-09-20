Sevilla Atlético 2-2 Sanluqueño: El filial rescata un punto tras una remontada frustrada

El Sevilla Atlético tuvo que remar a contracorriente para rescatar un punto ante el Atlético Sanluqueño. El filial se adelantó muy pronto, pero dos goles en apenas tres minutos antes del descanso dieron la vuelta al partido

El Sevilla Atlético y el Atlético Sanluqueño firmaron tablas (2-2) en un encuentro de alternativas en el que el filial sevillista pagó muy caro dos errores defensivos en la primera parte. El conjunto de Diego Galiano llegó a ponerse por delante muy pronto, pero los visitantes reaccionaron antes del descanso y dieron la vuelta al marcador. Tras el paso por vestuarios, el filial se hizo con el control, generó ocasiones y dispuso incluso de un penalti, aunque no consiguió completar la remontada.

El filial sevillista salió con determinación y no tardó en encontrar el camino hacia el gol. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Aitor Caballero apareció para adelantar al conjunto blanquirojo con un gran disparo.

El tanto puso al filial en una situación favorable, pero el Atlético Sanluqueño fue ganando presencia con el paso de los minutos. El partido cambió especialmente en la recta final del primer tiempo, cuando los gaditanos encontraron dos veces la portería de Rafa Romero en apenas tres minutos.

Otero fue el encargado de establecer el empate en el minuto 37, después de una acción por la banda derecha que terminó en un mano a mano. Sin tiempo para que el Sevilla Atlético reaccionara, el conjunto sanluqueño volvió a golpear en el 40'. Una jugada ensayada a la salida de un córner acabó con Asier Benito aprovechando la acción para marcar el segundo.

El filial toma el mando tras el descanso

El Sevilla Atlético cambió el escenario del partido en la segunda mitad. El equipo de Diego Galiano asumió la iniciativa y comenzó a acumular presencia cerca del área rival.

Las llegadas se sucedieron y el filial encontró más espacios para buscar el empate. Fue en el minuto 58 cuando Jesuly lo encontró, al anotar de volea el 2-2. El dominio sevillista fue prácticamente constante durante buena parte del segundo tiempo, aunque las ocasiones no terminaron de traducirse en goles.

Una de las mejores oportunidades llegó desde el punto de penalti. El Sevilla Atlético tuvo la posibilidad de ponerse por delante, pero Rubén Gálvez consiguió detener el lanzamiento de Nico Guillén y mantener al conjunto de Sanlúcar de Barrameda con vida.

A pesar de esa ocasión desperdiciada, el filial siguió insistiendo y no dejó de buscar el área visitante hasta el tramo final. El Atlético Sanluqueño, por su parte, encontró algunas opciones al contraataque, aunque el Sevilla Atlético continuó llevando el peso del juego ofensivo.

FICHA TÉCNICA

2 Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián, Mario Díaz, Iker Muñoz, Manuel Ángel (Jorge Moreno, min. 80); Chumachenko, Nico Guillén (Alcaide, min. 85), Aitor Caballero (Soriano, min. 85); Jesuly, Lóciga (Jesús Cruz, min. 62) e Ibra Sow (Iker Villar, min. 62).

2 Atlético Sanluqueño: Rubén Gálvez; Pedro Morillo, Otero, Bourdal; Sergio Montes (Cheli, min. 78), Clavijo (Diego Rodríguez, min. 58), Salguero (Gabi, min. 78), Ritoré, Pepe Mena; Isma García (Mercadal, min. 67) y Asier Benito (Iván Serrano, min. 58).

Goles: Aitor Caballero (min. 5), Otero (min. 36), Asier Benito (min. 39), Jesuly (min. 58)

Árbitro: Cándido Rodríguez Tavio. El canario amonestó a Chumachenko (min. 17), Iker Muñoz (min. 66) y, por parte de los visitantes, a Salguero (min. 29), Otero (min. 45+3), Pepe Mena (min. 70).