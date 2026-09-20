Tenerife 1-3 Sevilla: El Sevilla Femenino también sabe remontar

Las nervionenses reaccionaron al gol de Natalia Padilla-Bidas con dos tantos antes del descanso y sentenciaron en la recta final para vengar el 3-0 de la pasada temporada

El Sevilla Femenino se marchó del Heliodoro Rodríguez López con una sonrisa y tres puntos. El conjunto nervionense tuvo que remontar el tanto de Natalia Padilla-Bidas, que había adelantado al Tenerife después de fallar anteriormente un penalti, pero respondió a tiempo para darle la vuelta al encuentro antes del descanso. Fatoumata Kanteh y Raquel Morcillo fueron las autoras de los goles que cambiaron el signo del partido, mientras que Esther Martín-Pozuelo puso la puntilla en el tramo final.

El regreso al Heliodoro Rodríguez López tenía además un componente especial para el Sevilla. Allí, la pasada temporada, el conjunto andaluz sufrió una contundente derrota por 3-0. Esta vez el guion fue muy distinto, aunque las sevillistas tuvieron que remar contra corriente.

El conjunto insular fue el primero en golpear. Después de que Natalia Padilla-Bidas no acertara desde el punto de penalti, la atacante canaria sí encontró el camino del gol pasado el ecuador de la primera parte. Su disparo raso y al palo izquierdo superó a Esther Sullastres para poner por delante al conjunto local.

La reacción sevillista no tardó en llegar. El equipo andaluz, que también había desperdiciado una pena máxima, encontró en los disparos desde fuera del área la fórmula para darle la vuelta al marcador.

Primero apareció Fatoumata Kanteh. La sevillista probó fortuna desde lejos y su lanzamiento terminó en el fondo de la portería defendida por Noelia Ramos. El empate dio alas al Sevilla, que no se conformó con llegar al descanso con tablas en el marcador. Justo antes del paso por los vestuarios, Raquel Morcillo culminó la remontada. Su disparo desde la frontal se marchó hacia la escuadra derecha y permitió al conjunto nervionense afrontar la segunda mitad con ventaja.

El Tenerife intentó reaccionar tras el descanso, pero el Sevilla supo manejar el resultado. Las nervionenses contemporizaron y no pasaron demasiados apuros ante los ataques locales, que no encontraron la manera de sorprender de nuevo a Esther Sullastres.

Con el encuentro encaminado hacia su desenlace, llegó el golpe definitivo. En el minuto 78, Sandra Castelló encontró a Esther Martín-Pozuelo con una buena asistencia desde el centro del campo. La sevillista encaró a la portera del Tenerife y resolvió la acción con un zurdazo raso al palo derecho. El 1-3 terminó de cerrar una remontada con la que el Sevilla se toma su particular revancha en el Heliodoro Rodríguez López. Las nervionenses suman así seis puntos y se sitúan en mitad de la clasificación, mientras que el Tenerife permanece en la zona baja con dos.

Ficha técnica

1 - Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aithiara Cabello, Cinta Rodríguez (Alba Pérez, m.46), Elba Vergés, Aleksandra Zaremba; Noelia Salazar, Pola (Carlota Suárez, m.71), Ariadna Mingueza (Annahita Zamanian, m.63), Koko Ange N'Guessan (Iratxe Pérez, m.77); Natalia Padilla y Paulina Gramaglia (Marina Martí, m.63).

3 - Sevilla: Esther Sullastres; Alba López, Raquel Morcillo, Alice Marques, Iris Arnaiz (Isabel Álvarez, m.82); Clau Blanco, Alicia Redondo, Sandra Castelló, Laura Pérez (Esther Martín-Pozuelo, m.67); Gemma Gili (Xenia Barrios, m.83) y Fatoumata Kanteh (Andrea Álvarez, m.67).

Goles: 1-0: M.29 Natalia Padilla-Bidas; 1-1: M.39 Fatoumata; 1-2: M.47 Raquel Morcillo; 1-3: M.78 Esther Martín-Pozuelo.

Árbitro: María Gloria Planes (Comité murciano). Amonestó a Ithiara Carballo (m.5) y Yerai Martín, entrenador del Tenerife (m.90); y a David Losada, entrenador Sevilla (m.27), e Isabel Álvarez (90+5).