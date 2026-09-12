Madrid CFF 1-0 Sevilla Femenino: Un gol tempranero tumba a las de David Losada

Pese a ir de menos a más y merecer, al menos, el empate, el conjunto nervionense encadena su segunda derrota en este arranque de la Liga F tras caer ante el todopoderoso Barça y permitir el pleno de las madrileñas, a las que valió un tanto de estrategia culminado en el minuto 7 por Holt

Cal y arena había recibido el Sevilla Femenino en sus dos primers partidos oficiales de la temporada, pues venció 0-1 en el estreno liguero ante el Deportivo de La Coruña y cayó 0-4 en casa frente al todopoderoso FC Barcelona, a quien nadie tose en los últimos años. Este fin de semana, las pupilas de David Losada visitaban al Madrid CFF, el otro equipo que había conseguido un pleno en el arranque. Y las cosas no pudieron ponerse peor antes, ya que, a los siete minutos, una acción ensayada de córner suponía el primer tanto local: lo bota Ana González, que hace la pared con una compañera para dejársela a Emilie Holt, liberada de marca y hábil para ponerla en la escuadra.

Tocaba reaccionar y a fe que lo lograron las banquirrojas, pues, más allá de un susto de Hasnath Ubamba que pudo suponer el segundo, se crecieron para ir encerrando a sus anfitrionas en área propia. Al filo del ecuador de esta primera fase, incluso, le fue anulado un tanto a Alice Marques, mientras que Rosa Márquez y Raquel Morcillo gozaron de oportunidades para empatar un partido en el que las nervionenses habían ido de menos a más, si bien se llegó al intermedio con la derrota por la mínima en el luminoso y deberes pendientes para la reanudación, ya con sólo cuarenta y cinco minutos y pico de margen.

En otra acción a balón parado, de nuevo Ana González recogía el rechace de un saque de esquina botado por ella misma para devolverla al corazón del área y que Sandra Villafañe peinase un esférico que se marchó muy cerca del poste. El cansancio hacía mella en las foráneas, que lo intentaban con más corazón que cabeza, aunque lo apretado del marcador mantenía sus expectativas. A falta de siete minutos, Paula León lograba marcar, pero el 2-0 no subió al marcador al decretarse falta sobre Esther Sullastres. En el tercero de los diez de alargue, Sandra Castelló tuvo una buena ocasión para la igualada, aunque la suerte no sonrió tampoco.

Ficha técnica del Madrid CFF - Sevilla FC Femenino de la Liga F

Madrid CFF: Paola; Sandra Villafañe, Kate Taylor, Lejeune, Raiderlin Carrasco (Mônica 89'); Ubamba (Aymerich 69'), Marina Rivas (Débora Bebê 63'), Ana González, Emilie Holt (Ailing Herrera 89'), Sakina Ouzraoui; y Nautnes (Paula León 63').

Sevilla FC: Sullastres; Alba López (Clau Blanco 92'), Alice Marques, Alicia Redondo (Andrea Álvarez 72'), Iris Arnáiz, Raquel; Gemma Gili (Xènia Barrios 66'), Castelló, Rosa Márquez; Laura Pérez y Fatou Kanteh.

Árbitra: Acevedo Dudley (colegio catalán). Amarillas a la local Débora Bebê, así como a las visitantes Castelló y Clau Blanco.

Gol: 1-0 (7') Emilie Holt.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga F Moeve, disputado en el Estadio Fernando Torres de la localidad madrileña de Fuenlabrada con buen ambiente en las gradas.