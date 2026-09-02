Alicia Redondo, sobre los derechos televisivos del fútbol femenino: "Hay un margen de mejora, sobre todo en la liga española"

Alicia Redondo habla con ESTADIO Deportivo sobre su tercera temporada en el Sevilla, los objetivos del equipo, los derechos televisivos y su sueño de vestir algún día la camiseta de España.

El Sevilla FC femenino ha vuelto a comenzar una nueva temporada en la élite del fútbol español. Y no lo ha podido hacer con mejor pie que derrotando en Riazor al Deportivo Abanca por la mínima (0-1). David Losada ha iniciado su tercera temporada en el banquillo hispalense con un grupo consolidado en la primera división del fútbol nacional. Entre esas jugadoras que se han vuelto imprescindibles en estos años para el técnico ginense, se encuentra Alicia Redondo.

La joven onubense de 24 años comienza también su tercera temporada en el club tras su llegada en 2024 al firmar grandes temporadas en el Granada y el Sporting Huelva. Alicia Redondo ha atendido a ESTADIO Deportivo en este comienzo de una temporada ilusionante que tiene un objetivo ambicioso: hacer mejor temporada que el curso pasado y ¿por qué no?, optar a puestos europeos. Además, también ha hablado sobre su tarea pendiente como sevillista, los derechos televisivos del fútbol femenino y la posibilidad de jugar en el Sánchez-Pizjuán.

-¿Cómo se siente personalmente para empezar este año?

- Muy bien, la verdad que ya es mi tercer año, me siento como en casa ya. Con mucha confianza con el grupo, con el cuerpo técnico y la verdad que con ganas de hacer un buen año. Cuando cambias de equipo, sobre todo el primer año es complicado; vienes de otras cosas diferentes, la adaptación, compañeras nuevas, gente diferente...

Cada vez siento más Sevilla como mi casa; además, tengo cerca a mi familia. Cada vez estoy siendo más protagonista, siendo más importante, que al final es lo que busco y donde me siento más cómoda.

-¿Considera que el vestuario del Sevilla es una familia? ¿Cómo lleva David Losada el vestuario?

- Sinceramente creo que uno de los puntos más fuertes que tenemos es la unión del grupo; creo que parte de esa fuerza es que muchas de las que estamos ya llevamos varios años y creo que eso es algo fundamental, que entre todas haya esa unión, ese sentimiento de pertenencia y creo que aquí en Sevilla es muy fuerte ese vínculo.

-¿Cuál es el objetivo que habéis marcado en el vestuario para esta temporada en Liga? ¿Qué pasó en ese final de temporada del curso pasado? 8 partidos sin conseguir la victoria.

- Creo que hicimos un gran año hasta ese parón; ya después bajamos un poquito el nivel. Pero bueno, creo que también nos sirve para aprender que, a pesar de que vengan buenos resultados, no podemos relajarnos y tenemos que seguir trabajando. Creo que también venía bien resetear para empezar ahora con más fuerza.

No tenemos ningún objetivo a corto plazo, pero creo que sobre todo disfrutar del día a día y del año. Creo que tenemos un gran grupo para poder hacer grandes cosas y, como te he dicho, disfrutar del día a día y partido a partido.

-Tras todo lo comentado en la prensa sobre los derechos de televisión del fútbol femenino, ¿estabais preocupadas por esa situación?

- Al final, ahí nosotras nos mantenemos un poco al margen porque creo que tampoco es algo que dependa de nosotras. Sí que es verdad que es un poco triste, por así decirlo, que tenga que pasar esas situaciones. Creo que hay que hacérnoslo mirar un poco porque tampoco es muy normal que a estas alturas a las que hemos llegado no haya derechos televisivos ni ninguna televisión que vaya a retransmitir los partidos. Entonces, sí que creo que hay un margen de mejora ahí, sobre todo en la liga española y, bueno, creo que poquito a poco se tendrán que ir haciendo las cosas un poquito mejor.

-¿Considera que es un paso hacia atrás en la carrera porque el fútbol femenino siga dando pasos hacia adelante?

-No creo que sea un paso atrás. Pero es verdad que también el fútbol femenino fuera de España está creciendo cada vez más; es una realidad. En Inglaterra, en Italia, hay muchas ligas que cada vez económicamente son más fuertes a nivel televisivo, sobre todo en Inglaterra. Y creo que también es un espejo donde mirarnos. Claro que a todos nos gustaría ir a los estadios y que estén llenos.

-Alicia, ¿un sueño por cumplir?

-Bueno, jugar en la selección española, creo que es uno de mis sueños que me gustaría cumplir algún día. Yo trabajaré para ello; al final, también es algo que no depende exclusivamente de mí.

-El gol es la tarea pendiente, ¿no?

- A ver, no es mi faceta más fuerte, pero sí que es un punto a mejorar, obviamente