El apellido Modric vuelve a echar raíces en el Real Madrid

El legado de Luka Modric vuelve a echar raíces en Valdebebas. Su hija mayor, Ema, ha comenzado a entrenar con el Cadete Femenino del Real Madrid a sus 13 años, iniciando una nueva aventura de blanco tras su paso por las categorías inferiores del AC Milan

El apellido Modric con la camiseta blanca del Real Madrid continúa, aunque esta vez lejos del primer equipo masculino. Ema Modric, hija mayor de Luka Modric, ha comenzado a entrenar con el Cadete Femenino del conjunto blanco y da así sus primeros pasos como madridista a sus 13 años.

La joven futbolista ha iniciado este miércoles la pretemporada 2026/27 junto a sus nuevas compañeras en la Ciudad Real Madrid. La llegada de Ema supone el inicio de una nueva etapa deportiva para la hija de una de las grandes leyendas recientes del club blanco, después de su experiencia en las categorías inferiores del AC Milan.

Del Milan a seguir los pasos de su padre

La hija primogénita del centrocampista croata ya había demostrado su pasión por el fútbol durante su etapa en Italia. La pasada temporada conquistó la Copa Garino con el Milan y tuvo un papel destacado durante el torneo, llegando incluso a marcar en los cuartos de final frente al Sassuolo. Antes de trasladarse a Italia también había jugado al fútbol en Madrid, concretamente en el Madrid CCF. Su regreso a la capital le permite ahora incorporarse a la estructura de cantera del Real Madrid y competir con el Cadete Femenino.

El propio Luka Modric ha hablado en alguna ocasión de la especial relación que mantiene con su hija a través del fútbol. En una entrevista reciente, el croata explicó la ilusión con la que Ema vive este deporte y cómo comparte con ella conversaciones relacionadas con los partidos y los entrenamientos. “Mi hija también juega al fútbol. No como un pasatiempo cualquiera: lo siente de verdad. Se le iluminan los ojos cuando entra a la cancha”, explicaba el centrocampista, que también revelaba que Ema suele seguir muy de cerca su trayectoria y le pregunta cuándo volverá a jugar.

Primera sesión con el Cadete Femenino

Ema ya ha completado su primer entrenamiento con el equipo en el campo 10 de Valdebebas. La sesión comenzó con ejercicios de movilidad y continuó con trabajos de pase y conservación del balón. El Cadete Femenino estará dirigido esta temporada por Héctor Bueno, hasta ahora segundo entrenador de la categoría. Estefanía López ejercerá como segunda entrenadora, Luis Palomeque será el preparador físico y Antonio Marín trabajará con las porteras.

El equipo competirá durante la temporada 2026/27 en la Primera División Autonómica Cadete de la Comunidad de Madrid y tiene previsto iniciar la competición el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. A sus 13 años, Ema Modric comienza así una aventura especial. Su padre escribió una parte importante de la historia del Real Madrid y levantó algunos de los mayores títulos posibles vestido de blanco. Ahora, sin la presión de las comparaciones y con todo un camino por recorrer, una nueva Modric ya ha empezado a correr sobre el césped de Valdebebas.