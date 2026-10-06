Croacia - España, en directo el partido de la Nations League en vivo online

España se mide a Croacia a las 20:45 horas en el último partido del parón internacional, y en ESTADIO Deportivo estamos en directo desde dos horas antes para contar toda la previa. La Roja busca cerrar la ventana con pleno de victorias y mantener el liderato del Grupo A3

¡Bienvenidos al directo de Croacia - España! La Roja afronta un nuevo reto en la Nations League y en Estadio Deportivo te contamos todo lo que ocurra desde dos horas antes del pitido inicial.

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Luis de la Fuente apuesta por un once de máxima confianza para cerrar esta fase de la Nations League. El seleccionador mantiene el bloque que disputó la final del pasado Mundial, aunque introduce dos novedades: Pubill y Pedri entran en lugar de los ausentes Pedro Porro y Fabián .

España afronta este martes su último partido del primer parón internacional de la temporada. La selección de Luis de la Fuente se desplaza hasta Split para medirse a Croacia en el Poljud Stadium, en un encuentro que puede servir para poner la clasificación hacia los cuartos de final muy de cara. La Roja llega con nueve puntos de nueve posibles y quiere mantener su condición de líder del Grupo A3.

El equipo español ha firmado un comienzo perfecto. Después de imponerse a Inglaterra por 2-3 en Wembley, goleó a Croacia por 4-1 en Sevilla y volvió a ganar el pasado sábado ante República Checa por 3-1. Tres partidos, tres victorias y una dinámica que España pretende prolongar antes de regresar a la rutina de los clubes. Además, un triunfo o un empate en Split permitiría a España asegurar matemáticamente su presencia en los cuartos de final, según los cálculos de la competición.

De la Fuente prepara cambios en el once

El encuentro también llega marcado por las rotaciones. Luis de la Fuente ha dejado claro que pretende repartir esfuerzos durante esta concentración y ha confirmado que ningún jugador disputará más de 270 minutos en estos cuatro encuentros. Lamine Yamal es uno de los nombres que más atención concentra. El futbolista del Barcelona ha participado en los tres encuentros y acumula 203 minutos con España, además de haber marcado cuatro goles durante este parón.

La idea del seleccionador pasa por introducir varias novedades para dar descanso a algunos de los futbolistas que más minutos han acumulado. Jugadores como Marc Pubill, Pau Cubarsí, Martín Zubimendi, Pedri, Fermín López, Mikel Oyarzabal o Víctor Muñoz aparecen entre las opciones para formar parte del once. Las alineaciones probables también apuntan a una importante renovación respecto al equipo que derrotó a la República Checa. La profundidad de la plantilla vuelve a ser una de las grandes bazas de De la Fuente. España ha demostrado durante los últimos partidos que puede modificar numerosas piezas sin perder su identidad ni capacidad competitiva.

Croacia busca levantarse tras el 0-7

Enfrente estará una Croacia que llega a la cita en una situación completamente diferente. El combinado balcánico suma tres puntos en tres jornadas y ocupa la tercera posición del grupo, después de haber ganado a República Checa y perdido frente a España e Inglaterra. Precisamente la última derrota ha dejado una herida profunda. Inglaterra se impuso por 0-7, la derrota más abultada de la historia de la selección croata. Luka Modric reconoció después del encuentro la dureza del golpe y señaló que lo más doloroso no había sido únicamente perder, sino la manera en la que lo hizo el equipo.

Ahora Croacia tiene una oportunidad inmediata para reaccionar y hacerlo, además, delante de su público. Slaven Bilic necesita una respuesta de sus futbolistas y España aparece como una prueba de máxima exigencia. El duelo tendrá además un foco especial en Luka Modric, uno de los grandes referentes de la historia del fútbol croata. El centrocampista liderará a un equipo que necesita recuperar sensaciones después de dos derrotas contundentes ante España e Inglaterra.

Un rival conocido y un precedente reciente

España y Croacia se enfrentaron hace apenas una semana en Sevilla. Aquel partido terminó con un 4-1 para La Roja, que dominó buena parte del encuentro y dejó claras las diferencias entre ambos equipos en este inicio de Nations League.

El historial reciente también favorece al conjunto español. España ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra Croacia, mientras que la última victoria croata se produjo en 2018, cuando se impuso por 3-2 en Zagreb. Ahora, sin embargo, el escenario será completamente diferente. Croacia jugará en casa y llega necesitada de una reacción, mientras España afronta el partido con la tranquilidad que le proporciona su ventaja en la clasificación.