"Que Oyarzabal no esté entre los nominados al Balón de Oro es una aberración"

Su ex compañero en la Real Sociedad, Brais Méndez, da como favorito a Lamine Yamal, "el mejor del mundo ahora mismo", pero no entiende que el atacante txuri urdin no se encuentra en la lista de los 30 candidatos que optan al premio de France Football

A sus 29 años, Brais Méndez disfruta de una nueva aventura en Estados Unidos con el Columbus Crew, que pagó 6 millones de euros por su fichaje el pasado verano a la Real Sociedad. Un paso que algunos no entendieron, aunque el gallego no se arrepiente del paso dado, pues sintió desde el primer día que el conjunto de la MLS apostaba de veras por él.

“No, no, para nada. Creo que ha sido la decisión correcta. Me siento muy a gusto desde el primer momento que llegué aquí. Incluso antes me demostraron un poco lo que querían de mí, el proyecto que había, las ganas que tenían de que yo estuviera aquí. Luego hay que sopesarlo en casa, con la familia, con los niños, pensar un poco. Pero bueno, estábamos todos de acuerdo en emprender esta aventura. Siempre me había llamado la opción de probar esta liga, de probar esta cultura”, aseguró sobre su nueva aventura en Radio Marca.

La clave de la selección española parea Brais Méndez: "Nadie se siente por encima del grupo"

Desde la distancia, además, el centrocampista natural de Mos, que vistió en cuatro ocasiones la camiseta de la selección española absoluta, también elogió el nivel que está ofreciendo la 'Roja' y alabó su éxito en el Mundial. "Yo creo que se lleva mucho tiempo trabajando de la misma manera tanto en la Federación como en los clubes y al final eso conlleva que todos entiendan el fútbol de la misma manera. La clave es la unión que hay en el vestuario, la manera en que nadie se siente por encima del grupo. Todo el mundo presiona sin balón, todo el mundo con balón tiene claras las ideas, tácticamente siempre están bien colocados”, explicó.

De este modo, el ex jugador txuri urdin quiso romper una lanza en favor del futbolista nacional. "Creo que no nos valoramos lo suficiente en España, siempre vemos lo de fuera mejor que lo que hay en casa o en la selección”, resaltó, al tiempo que no tuvo dudas en afirmar cuál es en su opinión el futbolista más determinante en este momento.

Se rinde ante Lamine Yamal, pero reivindica a Oyarzabal

"¿Cuál es el jugador que más te hace disfrutar ahora mismo viendo un partido? Creo que si le preguntas a la gente, la mayoría te va a responder Lamine. La personalidad que demuestra, el atrevimiento, las cosas que hace... Da igual que tenga 19 años, que tenga 40. Si se lo merece, se lo merece, y es el mejor ahora mismo”, resaltó, con la vista puesta en el Balón de Oro que se entregará el próximo 26 de octubre.

Entre los candidatos también se encuentran otros españoles como Rodri, Pau Cubarís, Curruella o Fabián Ruiz. Pero Braisl Méndez no entiende que en esa lista no esté también su ex compañero Mikel Oyarzabal. “Es diferencial en todos los aspectos, su manera de entender el fútbol, el partido, el momento, lo que necesita el equipo en cada momento. Que no esté entre los 30 mejores del mundo creo que es una aberración. Creo que se lo merece por delante de otros muchos”, destacó.

A nivel global, se queda con Messi

Eso sí, a la hora de hablar del mejor de la historia, el gallego mira para Argentina y se queda con Leo Messi, que esta próxima madrugada se despedirá de la selección 'Albiceleste'. “Ya tiene una edad, pero podrá jugar hasta que él quiera, realmente. Es un jugador que te hace disfrutar viéndolo, que siempre te sorprende y la verdad que ha sido un placer poder enfrentarme a él, tanto en España como ahora aquí”, sentenció.