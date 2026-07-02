La Real Sociedad traspasa a Brais Méndez

El club txuri urdin no contaba con el gallego después de que el futbolista hubiera perdido mucho protagonismo desde que Pellegrino Matarazzo se convirtiera en entrenador. Se marcha, finalmente, al Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos en una operación relámpago y antes de que se inicie la pretemporada

La Real Sociedad ha ejecutado su primer gran movimiento en este mercado de fichajes de verano después de que haya traspasado, en una operación relámpago, a Brais Méndez al Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos. El club txuri urdin le da salida al futbolista gallego con el que no contaba tras haber perdido protagonismo en el equipo con Pellegrino Matarazzo como entrenador, ahorrándose así su elevado salario y también de paso embolsándose una cantidad de 6 millones de euros.

Brais Méndez deja la Real Sociedad de manera definitiva

Brais Méndez cierra, por tanto, su etapa en la Real Sociedad. El gallego ya pudo irse el verano pasado ya que tuvo una oferta económica muy interesante en el plano económico por parte de un equipo de Oriente Medio, pero finalmente el futbolista optó por quedarse e intentar ayudar a la Real Sociedad.

Después de una temporada llena de altibajos en la que Brais Méndez no ha dado su mejor rendimiento, la Real Sociedad y el futbolista han entendido que lo mejor es separar sus caminos y Columbus Crew ha sido la solución perfecta. El equipo de la MLS de Estados Unidos ha satisfecho las exigencias económicas de la Real Sociedad (pretendía embolsarse al menos 5 millones de euros y finalmente obtiene 6 millones de euros) y de paso le da a Brais Méndez un salario muy bueno que le compensa abandonar a sus 29 años las grandes ligas para enrolarse en la MLS que aunque es una competición que está en crecimiento no llega al nivel de juego de Europa.

Brais Méndez se marcha de la Real Sociedad, a la cual llegó en el verano de 2022 procedente del RC Celta a cambio de 14 millones de euros, después de cuatro temporadas en las que ha disputado un total de 166 partidos en los que ha marcado 33 goles.

Un Brais Méndez que, por otro lado, no se marchará al RC Celta, en el cual se formó como futbolista y que había sondeado su vuelta. Una posibilidad que ya no es real después de que se haya hecho oficial el traspaso del gallego al Columbus Crew de la MLS.

El comunicado de la Real Sociedad oficializando el traspaso de Brais Méndez a Columbus Crew

'La Real Sociedad y el Columbus Crew Soccer Club han llegado a un acuerdo para el traspaso de Brais Méndez al conjunto estadounidense. El acuerdo está supeditado a que el jugador supere el reconocimiento médico y obtenga el permiso de trabajo.

Brais Méndez se marcha del club txuri urdin con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. Llegó a Donostia en verano de 2022 y el centrocampista ha completado cuatro exitosas temporadas entre nosotros. El de Mos ha ofrecido un rendimiento magnífico durante todo este tiempo y ha sido uno de los artífices de los recientes éxitos del club txuri urdin. Llegar y aportar, fue todo uno. Recordaremos sus actuaciones en la Champions, su magia y ese último pase sólo al alcance de los elegidos.

Ahora emprende una nueva etapa profesional para la que le deseamos la mayor de las suertes. Gracias por todo, Brais'.