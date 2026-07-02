La Real Sociedad comienza los entrenamientos este mismo fin de semana. Debido a la falta de fichajes y por los futbolistas que se incorporarán más tarde, el entrenador de Estados Unidos ha citado a varios potrillos que intentarán ganarse un puesto o convencer al técnico txuri urdin durante la pretemporada

La Real Sociedad va a ser uno de los primeros equipos que se pongan manos a la obra ya que comienza la pretemporada este mismo fin de semana en el cual se pasarán los preceptivos reconocimientos médicos, este sábado, y se hará el primer entrenamiento, el domingo. Una vuelta al trabajo que estará marcada por la ausencia de fichajes y por la no presencia de algunos jugadores del primer equipo que se incorporarán más tarde por diferentes motivos. Con esta situación, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha citado a 12 jugadores de la cantera del club txuri urdin.

Los 12 canteranos elegidos por Pellegrino Matarazzo para hacer la pretemporada con la Real Sociedad

La Real Sociedad tiene por delante una importante pretemporada en la que tendrá que tomar decisiones importantes en algunas posiciones de la plantilla, como por ejemplo en la de lateral izquierdo. Al mismo tiempo, Pellegrino Matarazzo también va a probar a varios canteranos, siendo los elegidos los siguientes: Aitor Fraga, Kazunari Kita, Luken Beitia, Jon Balda, Alex Lebarbier, Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Tomy Carbonell, Dani Díaz, Job Ochieng, Alex Marchal y Gorka Carrera.

Destacan la presencia de Aitor Fraga, quien es el tercer portero de facto ahora mismo, Kazunari Kita, que recientemente ha sido adquirido en propiedad por la Real Sociedad, Luken Beitia, que ya ha debutado con el primer equipo, Alex Marchal, que ha sido renovado hasta el 30 de junio de 2029, y Gorka Carrera quien cuenta con la confianza del técnico de Estados Unidos y de la dirección deportiva y que también sabe lo que es jugar ya en la élite con la Real Sociedad.

Todos y cada uno de estos canteranos intentarán convencer a Pellegrino Matarazzo y ganarse un puesto en el primer equipo aunque ellos saben perfectamente que lo tienen muy difícil.

Con todo, ninguno de ellos parece que vaya a tener fácil el ganarse un puesto ya que en la primera plantilla hay overbooking y se tienen que dar salidas para que hay sitio para algunos de los fichajes que la Real Sociedad pretende hacer durante este mercado de verano.

De hecho, el que puede tener más opciones, posiblemente, sea Gorka Carrera quien apunta a compaginar el primer y el segundo equipo, siendo un recurso para Pellegrino Matarazzo en caso de que falten Mikel Oyarzabal u Orri Oskarsson. Luken Beitia también tiene opciones pero sus posibilidades pasan por una salida de Jon Pacheco ya que la Real Sociedad tiene la intención de fichar a un central durante este verano.

El resto de canteranos, ya sea por edad, superan los 23 años o tienen esa edad, o por la gran competencia que hay en las posiciones que se desenvuelven, tienen prácticamente imposible tener un hueco en la Real Sociedad de la próxima temporada. Con todo, la decisión queda en manos de Pellegrino Matarazzo que tendrá que aprovechar a los canteranos mientras se van incorporando los jugadores que están jugando el Mundial 2026 o que acabaron la campaña pasada más tarde.