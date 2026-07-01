El Athletic llega a un acuerdo para traspasar a Unai Gómez

El futbolista del equipo vasco había perdido importancia en la temporada que ha finalizado recientemente. La llegada de Edin Terzic como nuevo entrenador no ha cambiado su situación, más bien la ha acelerado, ya que el club rojiblanco está culminando su venta al Udinese de la Serie A de Italia

Unai Gómez tiene las horas contadas en el Athletic Club ya que, si nada se rompe a última hora, va a ser traspasado al Udinese de la Serie A de Italia, siendo así uno de los primeros y más sorprendentes movimientos en este mercado de fichajes de verano del equipo vasco. Las negociaciones entre todas las partes se han acelerado en las últimas horas y todo está lista para que el futbolista comience una nueva etapa en su carrera deportiva.

Unai Gómez, de 23 años, tenía en mente ganarse su puesto en el equipo de Edin Terzic, después de una temporada en la que no ha tenido demasiada continuidad bajo las órdenes de Ernesto Valverde, pero finalmente ha cambiado de opinión y ha optado por decidir abandonar el Athletic Club para unirse al Udinese.

Unai Gómez, a punto de ser traspasado al Udinese

Según informa Fabrizio Romano, Athletic Club y Udinese tiene un principio de acuerdo para el traspaso de Unai Gómez, quien abandonaría así el club vasco en donde se ha formado, se ha consolidado en el primer equipo y con el que ha ganado una Copa del Rey, más una clasificación para jugar la UEFA Champions League, como mayores éxitos.

La entidad italiana también ha llegado a un entendimiento con el propio Unai Gómez quien dejará al club vasco después de que en la temporada pasada sólo disputara 37 partidos y 1.433 minutos.

Las cifras, de momento, no han transcendido, pero hay que señalar que Unai Gómez está valorado en 5 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt y tenía un contrato hasta el 30 de junio de 2028 por lo que el Athletic Club no tenía ninguna necesidad de venderlo.

Unai Gómez iba a tener muy complicado jugar en el Athletic Club

Unai Gómez iba a tener muy complicado jugar en el Athletic Club debido a la fuerte competencia que va a existir en las posiciones de centrocampistas y también en los tres puntos por detrás del delantero, ya sea en la mediapunta o los extremos.

En el centro del campo, el Athletic Club cuenta para esta temporada que se avecina con Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Mikel Vesga, Alejandro Rego y Beñat Gerenabarrena. No está más barato la zona ofensiva ya que ahí Edin Terzic, el nuevo entrenador del Athletic Club, tiene en plantilla a Nico Williams, Álex Berenguer, Oihan Sancet, Peio Canales, Selton Sánchez, Iñaki Williams y Robert Navarro.

Tanta calidad y tanto futbolista relevante provocaban que Unai Gómez prácticamente tuviera imposible ganarse un puesto. La aparición del Udinese ha supuesto encontrar una solución satisfactoria para todas las partes implicadas ya que el Athletic Club puede embolsarse una cantidad de dinero, mientras que el futbolista puede seguir desarrollándose en un equipo que ha apostado por él.

Una operación que va a provocar la salida de un Unai Gómez que se instaló en la primera plantilla del Athletic Club durante la temporada 2023/2024. Sólo dos campañas después el de Bermeo hace las maletas rumbo al Udinese.