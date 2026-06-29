El Udinese mueve ficha por Unai Gómez

El club italiano pretende hacerse con los servicios del centrocampista vasco que, de momento, tiene en mente intentar ganarse la confianza de Edin Terzic en la nueva era que arranca en el equipo rojiblanco

Todavía no se ha puesto manos a la obra Edin Terzic con el trabajo de campo en el Athletic de Bilbao, aunque las direcciones deportivas siguen trabajando y desde Italia se han interesado por un futbolista rojiblanco. Concretamente es el Udinese el que ha puesto sus ojos en Unai Gómez para reforzar su plantilla. La primera idea del jugador es quedarse en San Mamés.

Con todo, según Onda Vasca, el Udinese ha puesto sobre la mesa una oferta al Athletic de Bilbao por Unai Gómez, quien tiene dos años más de contrato con el club vasco. La propuesta italiana, de momento, no colma las expectativas del Athletic. Habrá que esperar para saber si los italianos suben la apuesta por un futbolista que también tiene inicialmente en su mente seguir de rojiblanco.

El arranque de la pretemporada con Edin Terzic marcará el rol de Unai Gómez

Otro asunto es el rol que otorgue Edin Terzic a Unai Gómez una vez que arranque la pretemporada el próximo lunes 6 de julio y vea in situ al jugador de 23 años. Esa valoración del alemán podría hacer cambiar de opinión al centrocampista o el propio Athletic de Bilbao sobre su postura con el Udinese. No son demasiados los jugadores con pretendientes en el equipo vasco en estos momentos.

El de Bermeo no terminó de hacerse con un puesto en el once de gala del Athletic de Bilbao en la pasada temporada. Con todo terminó participando en 37 partidos oficiales entre las distintas competiciones, si bien es cierto que en menos de la mitad, en 17, lo hizo en el once titular. Fueron dos goles y una asistencias las que ofreció Unai Gómez.

Unai Gómez quiere dar un paso adelante en el Athletic de Bilbao

Claro que eso fue con Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic de Bilbao y ahora se inicia una era diferente con Terzic. Un reseteo de roles en el equipo hasta que el alemán vaya haciendo su núcleo y vaya tomando decisiones. El centrocampista quiere dar un salto para no quedarse únicamente en esa idea de promesa que no termina de encontrar regularidad. En campañas anteriores fue un gran comodín para el ya extécnico del Athletic de Bilbao.

Mientras tanto el Udinese, entrenado por el también alemán Kosta Runjaić, ha puesto sus ojos en él centrocampista vasco. Después de acabar décimo la pasada temporada en la Serie A, ahora pretende dar un salto esta campaña y, entre otros nombres, maneja el de Unai Gómez, quien ha destacado por su despliegue físico y su zurda. Cualidades que encajan en el cuadro italiano que ha dado un primer paso por el futbolista.

Los movimientos de mercado en el Athletic de Bilbao siempre son reducidos, por la obvia política de plantilla que mantiene el club desde hace muchos años. De ahí que cualquier posible salida, como la que pudiera ser de Unai Gómez o cualquier otro futbolista, debe ser medida ya que luego debe encontrar un repuesto de garantías que añadir.