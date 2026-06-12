El Athletic de Edin Terzic echará a andar el 8 de julio

Para los días 6 y 7 de julio están programados los reconocimientos médicos de pretemporada del equipo rojiblanco que arrancan una nueva etapa con el alemán en el banquillo

Ya se conocen los primeros del nuevo Athletic de Bilbao de Edin Terzic, quien esta temporada ocupará el puesto en el banquillo vasco que ha dejado Ernesto Valverde. Los rojiblancos comenzarán con las habituales pruebas médicas de pretemporada el próximo 6 de julio para iniciar el trabajo en sí el 8 de julio.

Ya saben por tanto hasta cuando tiene de vacaciones la plantilla del Athletic de Bilbao, que iniciará una nueva era con Edin Terzic en el banquillo. Nuevos tiempos después de que se fuera todo un referente como Ernesto Valverde tras una temporada en la que el objetivo de Europa quedaron lejos de alcanzarse.

Dos días de pruebas médicas para la plantilla del Athletic de Bilbao

El propio Athletic de Bilbao ha confirmado algunos detalles de las fechas de pretemporada. Así los futbolistas están citados para las pruebas médicas, físicas y fisiológicas el lunes 6 y el martes 7 de julio bajo la supervisión del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ). La plantilla será dividida en grupos a fin de ir pasando en estas dos jornadas los preceptivos reconocimientos.

Ya para el miércoles 8 de julio será cuando la era Edin Terzic eche a rodar en sí con el primer entrenamiento dirigido por el alemán. Curiosamente está también previsto que el Bilbao Athletic arranque su trabajo de pretemporada el mismo día.

Los tres primeros amistosos del Athletic de Bilbao: Derio, Leioa y Sestao

Después de la primera semana de entrenamientos llegará el primer amistoso de pretemporada para el Athletic de Bilbao. Los de Edin Terzic se enfrentarán al Derio, de Tercera RFEF y entrenado esta temporada por el exrojiblanco Iker Muniain. Ese partido está fechado para el 15 de julio en el campo de La Florida de Portugalete a las 19.30 horas.

Ya para el sábado 18 de julio está programado el amistoso que el Athletic de Bilbao disputará contra el SD Leioa, inmerso en la fase de ascenso a Segunda RFEF, en un partido enmarcado en la celebración del 500 aniversario de la localidad vizcaína. Será a las 19.30 horas. Mismo horario, aunque del miércoles 22 de julio, será la visita al Sestao River, de Segunda RFEF, en Las Llanas.

Jon Uriarte y el flechazo con Edin Terzic para ficharlo por el Athletic de Bilbao

Precisamente hace unos días Jon Uriarte, presidente del Athletic de Bilbao, habló de la llegada de Edin Terzic al banquillon rojiblanco. "Fue un flechazo por todo el interés que mostró por el Athletic. Entendió que éramos un club único en el mundo y por estar aquí ha rechazado ofertas de equipos de Champions League", comentó el máximo mandatario.

Uriarte también desveló algunos detalles de cómo había sido la elección del entrenador alemán para el banquillo vasco." La pasada temporada Mikel González fue a un congreso en el que participaba. Terzic para ver cómo se desenvolvía. Hablaron y la sensación fue positiva. La relación se fue afianzando. Aprovechamos el viaje a Dortmund de Champions para estar con él. Miembros del club estuvieron con él en su casa", indicó el presidente del Athletic de Bilbao.