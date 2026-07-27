El plan de trabajo semanal del Athletic Club: un Primera y un Segunda para seguir afinando

El conjunto de Terzic tendrá esta semana dos encuentros amistosos ante Racing de Santander y Burgos. Además, hasta el próximo sábado, los vascos se ejercitarán a puerta cerrada con el domingo de descanso

El Athletic Club ha arrancado este lunes la cuarta semana de preparación en la nueva era de Edin Terzic al mando del conjunto vasco. Tras la salida de Ernesto Valverde, Edin Terzic afronta el reto de devolver al Athletic Club a la pelea por puestos europeos. El Athletic Club ha disputado hasta el momento cuatro amistosos que se han saldado con tres triunfos y un empate, el del pasado sábado ante el Eibar. Además en lo que respecta a goles, los vascos han marcado 18 y han encajado solo dos hasta el momento. La semana que va desde este mismo lunes 27 de julio hasta el próximo domingo 2 de agosto estará cargada de trabajo en el Athletic Club ya que además de los correspondientes entrenamientos, también contará con dos amistosos ante rivales de entidad.

El Athletic Club afronta la parte más dura de la pretemporada

Tras disputar tres amistosos ante equipos de Segunda RFEF y Tercera Federación (Derio, Leioa y Sestao), el Athletic Club inicio este pasado sábado una segunda mitad de la pretemporada en la que se medirá a rivales de mayor entidad. El primer test de esta segunda parte de la pretemporada del Athletic Club le enfrentó al Eibar de Jokin Arambarri con empate a dos.

Esta misma semana que acaba de empezar le traerá al Athletic Club dos amistosos de nivel ante el Racing de Santander, flamante nuevo equipo de Primera división tras ser campeón de LaLiga Hypermotion el pasado curso y ante el Burgos de Sergio Francisco. Los albinegros, de la mano de Ramis, pelearon el pasado curso por entrar en los puestos de play off de ascenso.

El Athletic Club tiene una intensa semana por delante

Los de Edin Terzic han iniciado esta semana los entrenamientos a puerta cerrada en Lezama (con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación). Este entrenamiento ha contado con la vuelta de Iñaki Williams tras disputar el Mundial con Ghana y ha sido la primera sesión de las cuatro que tienen programadas los vascos.

El amistoso del Athletic Club ante el Racing de Santander se disputará el miércoles a partir de las 19:00 horas en Laredo. El segundo duelo de esta semana y que medirá a los de Terzic al Burgos, será el sábado en El Plantío también a partir de las 19:00 horas. El domingo el Athletic Club descansará tras una semana con cuatro sesiones de entrenamiento y dos amistosos que volverán a poner a prueba el nivel de los de Terzic.

Entrenamientos en el Athletic Club con salidas a la vista

Mientras que el Athletic Club continúa preparándose en esta pretemporada a las órdenes de Terzic, el cuadro vasco trabaja en la salida de jugadores que no entran en los planes del técnico alemán. Ya son siete los jugadores a los que el Athletic Club les ha dado salida entre el primer y el segundo equipo.

El siguiente que apunta a salir es el centrocampista Mikel Vesga que cuenta con propuesta de Almería y Mallorca. Según se ha apuntado desde tierras indálicas en las últimas horas, los de García Pimienta podrían estar muy cerca de hacerse con los servicios del jugador de 33 años. Otro de los nombres que suena con fuerza para salir del Athletic Club es Julen Agirrezabala.

Precisamente sobre las salidas en el Athletic Club, Edin Terzic declaró tras el amistoso ante el Sestao que se quería probar a jugadores jóvenes y que para ello tenían que salir otros. "No hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores", afirmó el técnico alemán.