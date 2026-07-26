Athletic 2-2 Eibar: Yuri evita la primera derrota del equipo de Terzic

Los 'leones', que hasta ahora habían encadenado tres cómodas victorias, se toparon esta vez con un rival de mayor exigencia y dejaron más dudas que certezas en un encuentro en el que Gorka Guruzeta volvió a demostrar que atraviesa un excelente momento de forma; dos exrojiblancos firmaron los goles del equipo de Jokin Aranbarri

El cuarto ensayo del Athletic de Edin Terzic dejó la prueba más exigente del verano y también las primeras conclusiones realmente útiles para el nuevo entrenador rojiblanco. Después de superar con comodidad al Derio, Leioa y Sestao River, el conjunto bilbaíno se encontró con un Eibar mucho más competitivo, intenso y ordenado que estuvo a escasos segundos de infligir la primera derrota de la era Terzic.

Solo un zurdazo de Yuri Berchiche en el minuto 91 evitó el tropiezo de un Athletic que nunca terminó de sentirse cómodo sobre el césped de Gazituaga y que volvió a evidenciar que todavía tiene mucho margen de crecimiento antes del inicio de LaLiga.

El Eibar golpeó primero

La diferencia de nivel respecto a los anteriores amistosos quedó patente desde el pitido inicial. El equipo dirigido por Jokin Aranbarri salió con una marcha más, presionó arriba y encontró muy pronto premio a su valentía. Tras un primer aviso de Magunazelaia, Adu Ares aprovechó un desajuste defensivo en el costado izquierdo para recortar a Adama y batir a Padilla con un preciso disparo cruzado cuando apenas se habían disputado cuatro minutos. Era el primer gol que encajaba el Athletic esta pretemporada y un serio toque de atención para un equipo que hasta entonces apenas había sufrido atrás.

Los rojiblancos tardaron en reaccionar. La circulación era lenta, faltaba continuidad con balón y el Eibar encontraba con facilidad los espacios para correr. Para colmo, el encuentro dejó pronto una nota preocupante con la lesión de Imanol García de Albéniz. El lateral armero, formado precisamente en Lezama, tuvo que abandonar el terreno de juego antes del cuarto de hora tras un golpe que le impidió continuar.

Guruzeta mantiene el idilio con el gol

Cuando más incómodo se encontraba el Athletic apareció, una vez más, Gorka Guruzeta. El delantero donostiarra sigue firmando una pretemporada sobresaliente y volvió a demostrar que llega afinado al inicio del curso. En el minuto 25 aprovechó un balón suelto dentro del área para girarse con rapidez y batir al guardameta rival, estableciendo el empate con una definición propia de un delantero en estado de gracia. Era ya su quinto gol del verano, confirmando que está siendo el futbolista más inspirado del equipo de Terzic en estas primeras semanas de trabajo.

Sin embargo, el tanto no cambió el desarrollo del encuentro. El Eibar no perdió la personalidad tras el empate y siguió jugando con mucha valentía.

Martón también castiga a su exequipo

Los armeros volvieron a adelantarse poco después gracias a otro viejo conocido de Lezama. Aleix Garrido puso un preciso centro desde la banda y Javi Martón apareció completamente libre para conectar un impecable cabezazo que devolvía la ventaja a los visitantes.

Dos exrojiblancos habían firmado los dos goles del Eibar, castigando a un Athletic que seguía sufriendo para defender las acciones laterales y las transiciones ofensivas. Incluso antes del descanso los visitantes pudieron ampliar todavía más la diferencia. Sarasketa obligó a intervenir a Padilla con un potente disparo que evitó el 1-3, mientras que Guruzeta volvió a rondar el empate en otra acción de peligro del conjunto bilbaíno. El intercambio de golpes dejaba mejores sensaciones en el Eibar que en un Athletic demasiado irregular durante la primera mitad.

Terzic mueve el banquillo

Como suele ocurrir en pretemporada, el descanso sirvió para que ambos entrenadores comenzaran a repartir minutos. Jokin Aranbarri renovó prácticamente por completo su once, mientras que Edin Terzic optó por mantener durante un tiempo más el bloque inicial antes de introducir la gran batería de cambios pasada la hora de partido. Solo Monreal y Rego completaron los 90 minutos en el conjunto rojiblanco, con este último retrasando nuevamente su posición hasta el eje de la defensa, una variante que el técnico alemán ya había ensayado frente al Sestao River.

Entraron Yuri Berchiche, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Gere, Selton, Elijah Gift, Canales y el resto de futbolistas previstos, buscando un mayor dinamismo ofensivo.

Mucho balón, pocas ocasiones

El Athletic monopolizó la posesión durante toda la segunda mitad, pero sin conseguir traducir ese dominio en ocasiones claras. El Eibar se mostró muy sólido defensivamente, cerró bien los espacios interiores y apenas concedió opciones a los rojiblancos. Las llegadas locales eran constantes, pero faltaban velocidad en la circulación y precisión en los últimos metros para desordenar el entramado defensivo armero.

La ocasión más clara llegó en las botas de Asier Hierro tras una buena acción individual de Elijah Gift, aunque el empate seguía resistiéndose. Con el paso de los minutos empezaba a dibujarse el que habría sido el primer tropiezo de Terzic al frente del Athletic.

Yuri aparece cuando todo parecía perdido

Pero el fútbol volvió a sonreír al Athletic sobre la bocina. Ya en el minuto 91, Canales sorprendió en una falta sirviendo en corto para Yuri Berchiche. El lateral no se lo pensó dos veces y conectó un potente zurdazo desde fuera del área que sorprendió a Bermejo tras tocar ligeramente en un defensor.

El empate no maquilló del todo un partido discreto del Athletic, pero sí evitó una derrota que habría castigado en exceso a un equipo todavía en plena construcción.

Primer examen serio para el nuevo Athletic

El encuentro dejó una lectura evidente para Edin Terzic. El salto de nivel respecto a los anteriores amistosos permitió comprobar que el Athletic todavía necesita ajustar muchos mecanismos defensivos, especialmente en las transiciones y en la defensa de los centros laterales.

También quedó confirmado que Guruzeta atraviesa un magnífico momento de forma y que el equipo sigue encontrando soluciones ofensivas incluso cuando el juego colectivo no termina de fluir.

Por su parte, el Eibar dejó una imagen muy convincente. El conjunto armero mostró orden, personalidad y una identidad muy definida pese a encontrarse también en plena fase de preparación, obligando al Athletic a exigirse como no había tenido que hacerlo hasta ahora.

El empate mantiene invicto al conjunto rojiblanco esta pretemporada, aunque el partido en Gazituaga dejó claro que, conforme aumenta la exigencia de los rivales, también aparecen los aspectos que todavía debe pulir el nuevo proyecto de Edin Terzic.

Ficha técnica

Athletic Club: Padilla (Santos, m.63); Areso (Hugo Rincón, m.63), Yeray (Ruiz de Galarreta, m.63), Monreal, Adama (Yuri, m.63); Rego, Jauregizar (Gere, m.63); Navarro (Selton, m.63), Sancet (Canales, m.63), Johaneko (Gift, m.63); Guruzeta (Hierro, m.46).

SD Eibar: Magunagoitia (Bermejo, m.46); Álvaro Rodríguez (Cubero, m.46), Korta (Lumbreras, m.73), Arbilla (Arana, m.46), Imanol García de Albéniz (Sarasketa, m.16); Sergio Álvarez (Carrasco, m.46), Aleix Garrido (Mada, m.46); Adu Ares (Asenjo, m.46), Magunazelaia (Pejiño, m.46), Eric (Hugo García, m.46); Javi Martón (Bautista, m.46).

Goles: 0-1 (m.4) Adu Ares; 1-1 (m.25) Guruzeta; 1-2 (m.33) Javi Martón; 2-2 (m.91) Yuri Berchiche.

Árbitro: Ekaitz García Arriola (Comité Vasco). Amonestó a Rego y Arana.

Incidencias: Cuarto amistoso de pretemporada del Athletic Club y segundo del Eibar, disputado en el campo de Gazituaga, en Zamudio.