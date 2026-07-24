Mikel Vesga tiene un nuevo pretendiente: el Almería, muy bien colocado

El centrocampista no entra en los planes de Edin Terzic de cara a la próxima temporada. Se está ejercitando al margen y su salida debe darse en este mercado de verano. El RCD Mallorca está muy interesado en su fichaje, pero en las últimas horas la UD Almería ha ganado posiciones

Mikel Vesga es uno de los futbolistas que acapara la atención de la actualidad del Athletic Club debido a que está buscando una salida después de que Edin Terzic, su nuevo entrenador, le haya dejado claro que no cuenta con él de cara a la temporada que está a punto de iniciarse. El centrocampista cuenta con el interés de varios equipos, siendo el RCD Mallorca quien más estaba insistiendo, pero en las últimas horas la UD Almería, se ha colocado muy bien para lograr su incorporación.

Mikel Vesga se va a ir del Athletic Club en este verano

A pesar de que aún le resta un año más de contrato con el Athletic Club, hasta el 30 de junio de 2027, Mikel Vesga tiene las horas contadas en el equipo vasco porque Edin Terzic no cuenta con él. No juega los amistosos y el técnico alemán dijo lo siguiente sobre el centrocampista y Julen Agirrezabala tras el partido contra el Sestao River. "No hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores".

Con esta situación, Mikel Vesga está esperando la oferta adecuada para hacer las maletas y marcharse de manera definitiva del Athletic Club. Primero el PAOK de Salónica lo sondeó, luego ha sido el RCD Mallorca quien ha estado apretando más para conseguir reclutarlo, pero en las últimas horas le ha emergido la opción de la UD Almería, quien está ahora bien colocado para fichar al centrocampista según informa Onda Vasca.

El Athletic Club está a la espera de que elija equipo Mikel Vesga ya que no va a poner muchas trabas a que el jugador se acabe marchando en este mercado de fichajes de verano.

El Athletic Club tiene muchas alternativas en la posición de centrocampista

La principal razón por la que Mikel Vesga va a salir del Athletic Club, más allá de la pérdida de protagonismo que tuvo en el equipo rojiblanco la pasada temporada, es la gran competencia que tiene el futbolista en la posición de centrocampista en donde hay futbolistas muy buenos en la plantilla.

El Athletic Club tiene actualmente en nómina a Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Alejandro Rego, Beñat Gerenabarrena más lo que puedan aportar Peio Canales y Selton Sánchez. La posición está más que cubierta lo que ha provocado que Edin Terzic le haya dicho a Mikel Vesga que no tiene sitio.

Al centrocampista no le han faltado ofertas, si bien es cierto que son los equipos punteros de Segunda división, como son los casos de RCD Mallorca y UD Almería, los que más están apretando para hacerse con los servicios del futbolista de 33 años quien ya está lejos de sus mejores años como futbolista como fue vital en conjuntos como el Sporting de Gijón, el CD Leganés o el mismo Athletic Club.