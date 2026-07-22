El Athletic se abona a los triunfos en pretemporada

Tercera victoria en el tercer partido de pretemporada de los pupilos de Edin Terzic que han vencido al Sestao River en Las Llanas con goles de de Gorka Guruzeta y Oihan Sancet

El Athletic Club ha vencido este miércoles contra el Sestao River en Las Llanas por 0-2 en su tercer amistoso de pretemporada. Nueva victoria del conjunto rojiblanco que se ha impuesto con goles de Gorka Guruzeta y Oihan Sancet. Los Edin Terzic han hecho manifiesta su superioridad frente a un campo con una notable entrada como señalan los más de 4.000 aficionados presentes.

Es verdad que hasta el momento los rivales han sido equipos de inferiores categorías, pero en todo los casos el Athletic Club se ha mostrado como un equipo solvente y con las ideas claras. Son 16 goles anotados en tres partidos por parte de los de Edin Terzic, sin que hayan encajado tanto alguno hasta el momento durante la pretemporada.

El Athletic pronto impuso su ley contra el Sestao

Pronto plasmó su nivel el Athletic en el campo de Las Llanas. Adama botó el córner desde la parte derecha y Guruzeta sorprendió a la defensa local para peinar la pelota y marcar su cuarto gol de la pretemporada. Lo hizo con apenas dos minutos de juego. Djaló pudo anotar el segundo pronto pero su disparo se fue fuera. El Sestao trató de reaccionar con el paso de los minutos.

Los locales dieron más guerra de lo esperado tras el descanso y por momentos dieron la impresión de que podían dañar al Athletic. Ya en los instantes finales llegó el segundo gol de los rojiblancos. Sancet puso el 0-2 definitivo al culminar una buena jugada de Robert Navarro. Una nueva victoria para los de Terzic en este tramo de pretemporada.

La pretemporada del Athletic: lo que lleva y lo que viene por delante

Se trataba del tercer amistoso de pretemporada del Athletic, que hasta el momento cuenta los partidos por victorias este verano. Primero se impuso al CD Derio por 0-3, mientras que más contundente fue en el segundo encuentro cuando venció por 0-11 al SD Leioa. Evidentemente los primeros rivales eran equipos de menor categoría para este inicio de la puesta a punto.

La siguiente cita para el Athletic en forma de amistoso tardará apenas tres días. Los de Erdin Terzic se enfrentarán el sábado 25 de julio al Éibar en Zamudio. El miércoles 29 de julio hará lo propio contra la el Racing Club de Santander, equipo recién ascendido a Primera División. Una cita que se celebrará en Laredo y que irá elevando el nivel de los contendientes.

Ficha técnica

Sestao River: Iru, Markel, Argente, Ander Pérez, Rojo; Laka, Delgado; Arzak, Zorrilla, Pau Miguélez; y Castillo. También jugaron Urrosolo, Nistal, Sánchez, Peral, Ugarte, Maroto, Juan González, Castañeda, Bengoetxea, Carlos González, Ortiz, Iñaki Legu y Carrión.

Athletic Club: Padilla (Santos, m.46); Hugo Rincón (Areso, m.46), Paredes (Monreal, m.61), Yeray (Rego, m.61), Adama (Johaneko, m.46); Ruiz de Galarreta (Gere, m.46), Prados (Canales, m.46); Djaló (Gift, m.61), Selton (Sancet, m.46), Berenguer (Navarro, m.46); y Guruzeta (Hierro, m.61).Goles: 0-1, m.2: Guruzeta. 0-2. m.90: Sancet

Árbitro: Jon Andrade del Olmo (Comité vasco). Sin tarjetas.Incidencias: Tercer partido de pretemporada del Athletic disputado en el campo de Las Llanas de Sestao. Lleno, con 4.090 aficionados en las gradas según el dato facilitado por el club local.