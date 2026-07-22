El adiós de Akor Adams y la papeleta de José Ignacio Navarro en el Sevilla

A punto de concretarse oficialmente el traspaso del nigeriano, ahora la presión recae sobre el director deportivo nervionense, que sin apenas recursos deberá encontrar un '9' de nivel que garantice los goles que harán falta para salvar al equipo, como hizo el africano el pasado curso

El Sevilla FC necesita vender a toda costa. La pobre gestión de sus dirigentes le ha llevado a una situación de mercado muy diferente a la de años atrás. No solo no se puede invertir un euro, recurriendo a jugadores libres o cedidos como única solución para armar una plantilla decente. Sino que, además, cada verano debe desprenderse de sus mejores futbolistas para reducir unas pérdidas que no se detienen y abrir algo de espacio en el estrechísimo margen de gasto permitido por LaLiga. La suerte es que, en un equipo que lleva dos temporadas quedando un puesto por encima del descenso, aún hay jugadores con caché que van salvando la papeleta.

Akor Adams, el primer cheque de otro verano con todo a la venta

Hace un año fueron Lukébakio y Badé quienes hicieron las maletas, a los que se sumó el beneficioso traspaso de Stanis Idumbo. Ahora todas las miradas apuntaban a Rubén Vargas, que ya el pasado verano estuvo en esa lista de 'vendibles' y le ha hecho un gran favor al club con su destacado Mundial. También están los casos de canteranos como Oso o Juanlu, e incluso Carmona o Kike Salas. Todo está en venta si llega una oferta convincente, con el añadidos de que los jugadores surgidos de la casa dejarían unas plusvalía íntegra. Pero quien está a punto de inaugurar la operación salida en Nervión (con dinero de por medio, por mucho que haya sido el ahorro con Nianzou) es Akor Adams

El nigeriano ya se encuentra en Italia para pasar el preceptivo examen médico y firmar con el Venezia. Ha habido que esperar más de una semana tras el acuerdo alcanzando con el club transalpino. Por momentos, la intranquilidad invadió a todos en la planta noble del Sánchez-Pizjuán. Pero ya está cerca de materializarse una gran operación con el que el Sevilla FC podría triplicar lo invertido hace un año y medio por el punta, al que reclutó Víctor Orta procedente del Montpellier.

La plusvalía está muy bien, pero la clave es acertar con el relevo

El club blanquirrojopagó 5,5 millones de euros por su fichaje y ahora percibirá un fijo de 16,8 que puede llegar mediante variables de fácil cumplimiento a los 20 millones. Ya será más complicado que se cumplan otras que pueden elevar la ganancia total hasta los 23,5 millones, pero ahí queda. Unas cifras que suponen una gran ayuda para inscribir a los nuevos refuerzos y que José Ignacio Navarro pueda continuar con su austera planificación. Pero ahora sucede lo de siempre: la clave está en acertar con su relevo.

No vamos a poner ahora por las nubes a Akor Adams, que en sus primeros meses apenas rascó bola por una lesión. El africano no es ningún dechado de técnica y ha llegado a desesperar a todos los sevillistas por sus constantes fueras de juego. Viendo el nivel de los delanteros de los que gozaron en Nervión en su no tan lejana época dorada, cuesta decir que el nigeriano ha sido un jugador fundamental. Pero así ha sido. No solo por sus 10 goles, que le convirtieron de largo en el máximo anotador del equipo (el doble que Iaac Romero y Sow). Sino porque respondió en el momento clave.

La importancia de un goleador y los tiempos en la planificación

Muchos celebraron con la misma energía sus tantos ante el Espanyol y, sobre todo, el Villarreal que los de alguna final de las siete Europa League conquistadas. No era para menos en realidad, pues acabar con los huesos en Segunda división habría sido una cornada casi mortal. Pero no crean que el panorama va a cambiar demasiado en la campaña que ya se avecina. Quedan menos de cuatro semanas para que el que balón vuelva a rodar de verdad y Luis García Plaza comienza a rezarle a todos los santos para que lleguen los mimbres que le permitan armar un bloque con el que no sufrir tanto. Obviamente, debe primar el colectivo. Pero en todo grupo se necesita ese rayo de luz que ponen los goleadores. Es lo que te asegura cumplir los objetivos y Akor Adams cumplió con ello cuando se le necesitó.

La presión, por tanto, recae sobre José Ignacio Navarro. En sus manos está encontrar, sin apenas recursos, un '9' de nivel que garantice esos goles que harán falta para salvar al Sevilla FC. Además, el tiempo corre en su contra, pues intentará agotar todas las posibilidades y es muy probable que LaLiga arranque y celebre sus primeras jornadas sin tener atado al necesario punta que haga olvidar a Akor Adams. Sí, tal y como lo leen.