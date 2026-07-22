Sevilla y Betis no aprovechan el giro inesperado en el fichaje de Bamba Dieng

El delantero senegalés no ha podido firmar por el Al-Shabab al no autorizar la inversión necesaria la Saudi Pro League. No le faltaban propuestas en Europa, con los dos equipos hispalenses atentos, pero está muy cerca de cerrar su incorporación a un recién ascendido en Turquía

La venta de Akor Adams el Venezia debe hacerse oficial hoy mismo. El nigeriano dejará una jugosa y necesaria plusvalía en las arcas del Sánchez-Pizjuán. Pero ahora toca acertar con el relevo de un delantero que el pasado curso fue decisivo para lograr la permanencia con sus 10 tantos en LaLiga. De momento, José Ignacio Navarro sigue trabajando en las salidas para ampliar el estrecho margen salarial con el que se maneja. Pero en su lista de futuribles para el ataque tendrá que tachar a Bamba Dieng, cuyo futuro ha sufrido un inesperado giro que no ha sido aprovechado por el director deportivo nervionense.

También el Real Betis, que busca un '9' de garantías para competir con Cucho Hernández, se había fijado en el ariete senegalés. Desde hace meses se viene informando que es muy del gusto de Manu Fajardo. Pero desde La Cartuja no han movido ficha al respecto, centrando sus miras en otros objetivos más ambiciosos, como el ucraniano Artem Dovbyk. Por ello, la entidad verdiblanca tampoco ha reaccionado después de que la Saudi Pro League no haya autorizado que el Al-Shabab realice la inversión necesaria para firmar al punta africano.

Firmará por el Amed SK kurdo

Tras dejar el Lorient francés como agente libre, al no aceptar su oferta de renovación, Bamba Dieng buscaba dar un salto a nivel salarial (ganaba menos de un millón de euros al año) y había llegado a un acuerdo para ello con el conjunto de Arabia Saudí hace ya dos semanas. Pero finalmente ha tenido que dar un giro de timón y recalará en el Amed SK, recién ascendido a la Súper Lig turca.

Según informa el periodista Matteo Moretto, apenas quedan pequeños detalles en las negociaciones para resolver una operación que está muy avanzada y que supone de algún modo una sorpresa. No en vano, después de firmar 16 goles en 26 partidos la pasada campaña con el conjunto galo, lo que le ha llevado a estar con su selección en el Mundial, había sonado para varios equipos europeos. Así lo reconocieron desde su entorno a ESTADIO Deportivo, destacando el atractivo como posible destino de LaLiga, donde los dos equipos hispalenses estaban atentos a su situación, si bien dicha opción ha quedado ya descartada.

Tenía 'novias' en Alemania e Inglaterra

Además, en Alemania había sido vinculado con el Friburgo y el St. Pauli, siendo en la Championship inglesa donde se daban tortas por él equipos como el Leicester City, el Blackburn Rovers, el Oxford City, el Portsmouth, el West Browich Albion y el Queens Park Rangers. Ninguno de ellos, sin embargo, ha dado el paso y ha sido el conjunto kurdo el que se ha llevado el gato al agua.

Llevaba años en la agenda del Sevilla FC

Antes de despuntar en el Lorient, que pagó 7 millones por su traspaso en enero de 2023, Bamba Dieng pasó por las filas del Olympique de Marsella, que lo firmó para su filial procedente del Diambars FC de su país por apenas 400.000 euros, llegando luego a un primer equipo con el que hizo 11 tantos en 54 choques. Ya en esa época había informes en la dirección deportiva sevillista del senegalés, que coincidió en el conjunto galo con Jorge Sampaoli como entrenador, lo que hizo que el argentino recomendase su fichaje para el Sevilla FC en el mercado invernal de la 21/22.

Además, en la 24/25 también jugó como cedido en el Angers, con el que logró cinco goles en 20 envites, por lo que ha sido ahora, a sus 26 años, cuando ha alcanzando su pico más alto, alcanzando un valor de mercado de 15 millones según la web especializada Transfermarkt. Aunque en lugar de seguir compitiendo en una de las principales ligas europeas, ha apostado por poner rumbo a Turquía, a la ciudad de Diyarbakır.