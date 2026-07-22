Regreso importante en el Sevilla, seis bajas y firmeza con los descartes

Castrín se suma al grupo tras recuperarse de su problemas físicos en una sesión con tres lesionados, sin Akor Adams, y continuidad en la decisión tomada con Jordán, Gattoni y Fábio Cardoso

La plantilla del Sevilla realizó en la mañana de hoy el primer entrenamiento en la capital hispalense tras regresar de Polonia, donde se ejercitó el lunes tras el choque amistoso contra el Cracovia, y descasar en la jornada de ayer.

Así, los nervionenses se ejercitaron en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de cara a preparar el partido de mañana jueves contra el Córdoba y lo cierto es que la sesión deparó una noticia muy positiva para Luis García Plaza.

Castrín, un mimbre más para García Plaza

No en vano, Andrés Castrín se sumó al resto de compañeros después de superar la lesión que le ha condicionado en el primer tramo de la puesta a punto y se ejercitó con completa normalidad. Por ende, está disponible para el encuentro contra los califales, tercer amistoso de pretemporada para los sevillistas.

Además de la presencia del de Riotorto, las otras novedades del entrenamiento fueron los canteranos Lóciga y Sergio Martínez, que trabajaron con el primer equipo.

En el capítulo de ausencias, el entrenador madrileño sigue sin tener a sus órdenes a los tocados Juanlu, Marcao y Alfon González, lesionados en la primera fase de la pretemporada y que continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Tampoco dispone de los dos internacionales que disputaron el Mundial, casos de los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, eliminados en octavos de final por la selección de Inglaterra. No se incorporarán hasta la segunda semana de agosto.

Los descartados siguen apartados

Igualmente causó baja Akor Adams, al viajar ayer a Italia para cerrar su fichaje por el Venezia y consumar la gran venta del verano, mientras que los descartes de García Plaza continúan apartados del grupo, casos de Fábio Cardoso, Joan Jordán y Fede Gattoni.

El Sevilla afronta mañana jueves un nuevo amistoso tras caer en Polonia con la disputa del IV Trofeo Puertas de Córdoba contra el equipo califal, de la Segunda división. El encuentro se jugará en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21 horas.