El Betis y Gonzalo Petit, de acuerdo con la decisión determinante en este mercado: plazos y prioridad

El club verdiblanco comparte hoja de ruta con el charrúa de cara a este verano, alejada de la precipitación, con la pretemporada como telón de fondo y prioridades que pueden determinar su devenir en La Palmera

En el seno del Betis se conoce la vital importancia de acertar de pleno en el siguiente movimiento con Gonzalo Petit tras la fuerte apuesta realizada el verano pasado con su incorporación procedente del Nacional de Montevideo. El club verdiblanco pagó 4,5 millones de euros por el 85% del pase con vistas al futuro por su potencial y se espera que el curso venidero sea el de su confirmación.

Así, tras sus nada desdeñables números la campaña pasada pese a no contar con la titularidad indiscutible en ninguna de las dos cesiones -Mirandés y Granada-, el club heliopolitano está madurando su decisión para no equivocarse y marcar los tiempos adecuadamente a pesar de que el asunto ya podía estar resuelto ante la lluvia de llamadas recibidas de clubes interesados en su cesión y también en su traspaso definitivo debido a sus cifras en su primer curso en España.

Interés en Segunda división y más allá de las fronteras nacionales

Y es que sus guarismos le permiten tener cartel en Segunda división al terminar el curso con ocho goles en 1.755 minutos, repartidos en 37 partidos, lo que supone un tanto cada 219 minutos.

Así, equipos como Sporting, Valladolid y Albacete, entre otros ya han movido ficha para su préstamo, si bien el interés traspasa las fronteras nacionales, con tanteos para conocer las condiciones para un traspaso.

En consonancia con el futbolista, la dirección deportiva ha decidido no precipitarse, valorar con tranquilidad todas las opciones posibles caminos para no precipitarse, sin cerrar ninguna puerta de salida más allá de que la preferencia continúa siendo la cesión a menos que llegara una oferta irrechazable que le brindara plusvalía.

El Betis y Petit, en sintonía con su presente y futuro inmediato

De esta manera, se ha apostado por alargar la estancia en la pretemporada del charrúa con el visto bueno del delantero, deseoso de mostrarse ante Pellegrini pese a que el club le ha dejado claro que, de momento, no tiene sitio en el primer equipo. Fue titular en el primer partido de pretemporada, ante el Sportfreunde Lotte alemán, y de momento, permanecerá a las órdenes del chileno mientras se estudian las propuestas que siguen llegando, especialmente para la tercera cesión.

La prioridad bética y de Gonzalo Petit es continuar en España para completar su adaptación y se priorizará proyectos más ambiciosos que los del curso pasado para dar un paso adelante, en los que, eso sí, se le garantice continuidad de inicio, siendo su rendimiento el que dicte después su rol a lo largo del ejercicio.

El plan de Petit, intacto

El uruguayo, a día de hoy, mantiene en su mente triunfar en el Betis, devolver la confianza exhibida con su fichaje, ya sea a corto plazo, lo que ahora se antoja inviable, aunque queden fichas de extracomunitarios libres, o, principalmente, a medio plazo con otra cesión de por medio. Y es que sus prestaciones en la temporada venidera determinará si tendrá recorrido o no en La Palmera y si el Betis acertó al realizar un considerable desembolso para su fichaje.