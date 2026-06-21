Llamadas para acelerar la salida de Gonzalo Petit dentro del plan inicial del Betis

Sin sitio aún con Pellegrini, el interés que despierta el punta charrúa ya se ha concretado en solicitudes de cesión y han trascendido tres de sus posibles destinos sin descartar todavía la otra vía

El Betis debe tomar este verano una decisión trascendental con Gonzalo Petit después de una primera temporada en el fútbol español con luces y sombras en sus dos cesiones, primero en el Mirandés y después en el Granada.

El club verdiblanco realizó una fuerte apuesta de futuro el pasado verano al acordar con Nacional de Montevideo un traspaso por 4,5 millones de euros por el 85% del pase más pluses por variables que podrían elevar la operación a siete millones de euros, y ahora dispone de dos vías dentro de su margen de acción.

El interés en fichar a Petit no descarta un 'plan B'

Descartado a día de hoy que tenga ya sitio en el primer equipo al margen que arranque la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini, no se descarta ningún escenario después de que se hayan recibido llamadas de clubes dispuestos a comprar a título definitivo al charrúa.

Una opción que solo se plantearía el Betis si llegara una propuesta que generase una plusvalía, es decir, con un montante superior a lo pactado con Nacional y, por ahora, ninguno de los tanteos supera las cifras mencionadas anteriormente, por lo que, a día de hoy, a la espera de que se vayan produciendo movimiento, se mantiene el 'plan A', consistente en una nueva cesión de Petit que suponga un paso más en su rodaje en el fútbol patrio.

Una nueva cesión, la vía más probable este verano

La idea es que continúe en España, en un equipo con más aspiraciones que los dos anteriores, pero en el que también le garanticen continuidad, al fin y al cabo la prioridad para que el delantero se desarrolle de cara a que su revalorización o a abrirse hueco en el primer equipo verdiblanco.

En este sentido, a Gonzalo Petit no le faltan pretendientes en Segunda para un nuevo préstamo y ya han empezado a llamar a la puerta del Betis y del jugador para solicitar los servicios del uruguayo en condición de cedido.

Tres clubes de Segunda ya han pedido al Betis la cesión de Gonzalo Petit

Así, ya han trascendido el nombre de tres clubes que han transmitido el interés al Betis y se han posicionado en la carrera por sus servicios, casos de Sporting, Valladolid y Albacete, según asegura el periodista Ángel García.

Por tanto, Víctor Orta, vicepresidente deportivo pucelano, ha recurrido de nuevo al Betis para reforzar a los albivioletas, tanto en cuanto el verano pasado alcanzó un acuerdo con los heliopolitanos para la cesión del meta Guilherme Fernandes, si bien a final de curso no ha ejecutado la opción de compra.

Números interesantes pese a no ser protagonista y una puerta cerrada

Aunque no ha gozado del protagonismo deseado en La Palmera, los números de Petit en sus dos cesiones le permiten tener cartel en la Categoría de Plata, pues, a pesar de no conseguir ser titular indiscutible ni en el Mirandés ni en el Granada, terminó el curso ocho goles en 1.755 minutos, repartidos en 37 partidos.

El futbolista confía mucho en sus posibilidades y dejó claro al acabar el segundo préstamo que afronta la pretemporada muy motivado, con ganas de quedarse, si bien en planes del Betis todavía no contemplan esta vía y, a priori, todo apunta a una nueva cesión.