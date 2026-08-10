El director deportivo del Inter reconoce que Bakambu﻿ está cerca: "Estamos siendo creativos, tratando de buscar soluciones"

El delantero congoleño está muy cerca de convertirse en futbolista del Inter de Porto Alegre, ahora, el director deportivo reconoce que es una opción para reforzar su ataque

Cédric Bakambu apura sus últimos días de vacaciones antes de dar el paso definitivo en este mercado de verano. El exfutbolista del Betis, de donde salió el pasado 30 de junio tras acabar su contrato, se marchó al Mundial con la República Democrática del Congo, un escaparate que quiso aprovechar para sacar un último gran contrato a sus 35 años, y está cerca de conseguirlo.

Desde Brasil apuntaban hace un par de días que el delantero africano está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Internacional de Porto Alegre, que busca un delantero para suplir la venta de Rafael Santos Borré a River Plate y ante la incertidumbre de lo que pasará con Alerrandro, que está cedido por el Spartak de Moscú hasta el 31 de diciembre.

Así, el medio Globo Esporte asegura que en las últimas horas las posturas entre el club brasileño y el delantero congoleño se han acercado bastantes y las negociaciones avanzan a buen ritmo hasta el punto de estar ya en la fase del intercambio de documentos. Tanto es así que ayer, en la previa del choque ante el líder Palmeiras, el director deportivo del Inter, Fabinho Soldado, ha dado detalles de cómo están las negociaciones, aunque sin querer hablar demasiado.

Fabinho Soldado habla del fichaje de Bakambu

"Estás pasando nombres para nosotros, los estoy anotando", respondía entre bromas al periodista para después reconocer que es un perfil que hace falta: "Es verdad que desde que salió Borré, necesitamos ocupar esa vacante, de vez en cuando van saliendo algunos nombres, son jugadores con experiencia, pero todo el mercado conoce a estos jugadores".

En cuanto a las negociaciones, se ha filtrado que el goleador congoleño firmaría un buen contrato, a razón de 100.000 euros mensuales, por lo que cobraría al año 1,2 millones de euros aproximadamente. Al mismo tiempo, el Inter también negocia el fichaje de otro delantero como Álex Arce, pero uno no excluye al otro, ya que quieren a ambos, de ahí que tengan que ser muy cuidadosos en las negociaciones.

"Estamos siendo creativos, tratando de buscar soluciones, mejorando aún más el equipo dentro de nuestras posibilidades, para que Paulo consiga escalar posiciones, conseguir mejores opciones y eso es lo que hemos hecho. Llegó el portero, llegó Maripan, Caleb, que todavía está en el proceso de adaptación y esperamos, sí, la ventana de fichajes es una ventana larga y dentro de lo que sea posible, de nuestras posibilidades, estamos muy atentos para conseguir hacer las contrataciones que sean posibles", ha explicado el director deportivo del Inter de Porto Alegre.

Por último, Fabinho ha reconocido que tan solo cuenta con un delantero ahora mismo y puede irse en enero, de ahí que necesiten a dos: "Hoy solo tenemos a Alerrandro, hay un chico joven en la banda también que está buscando su espacio, pero existe esta vacante que está abierta, por eso estamos mirando, cuando tienes un presupuesto mejor para hacer esta contratación ya que no es tan fácil, tenemos que hacer varios filtros para llegar a un jugador tan importante y que nos ayude".