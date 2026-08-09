Franculino Djú refuerza su condición de objetivo lejano para el Betis

Muy del gusto de Manu Fajardo, que lo tanteó para este mercado, el punta exhibe de nuevo su producción goleadora con dos obras de arte en la vuelta a la competición y respalda las elevadas pretensiones de su club

El pasado verano ya estuvo en la agenda del Betis como alternativa para la vanguardia y de cara a este mercado Manu Fajardo volvió a tantear la posibilidad de enrolar en el proyecto de Champions a Franculino Djú, ariete guineano que lleva tiempo brillando en el Midtjylland danés por su producción goleadora.

De este modo, ESTADIO Deportivo reveló en abril que el Betis había reactivado los contactos por el delantero para conocer las condiciones para su incorporación, si bien la respuesta lo situó por el momento lejos del margen de acción heliopolitano, pues las pretensiones de la entidad nórdica ascendían a unos 25 millones de euros.

El punta se había recuperado por entonces de una grave lesión que le obligó a perderse cuatro encuentros y, tras regresar con acierto goleador, a final de curso volvió a resentirse del problema, por lo que, en cierto modo, se erigía en una incógnita su estado a la vuelta de la competición, lo que quizás podría haber rebajado su precio por la incertidumbre de cómo regresaría.

Franculino acelera con dos golazos en los dos últimos partidos

Sin embargo, Franculino Djú no ha defraudado en el retorno y, por ende, ha reforzado las intenciones del Midtjylland de realizar una venta histórica por un valor similar a su tasación según Transfermarkt, que alcanza los 22 kilos.

En este sentido, el ariete africano ya ha demostrado en los primeros partidos del curso que no ha perdido el olfato goleador y ya suma dos goles en cinco partidos, viendo portería en los dos últimos.

Así, el 2 de agosto se estrenó su cuenta en el segundo choque liguero en la victoria por 2-1 contra el Horsens, mientras que cuatro días después marcó en la cita de la Conference League contra el Bohemians (0-2), con una definición plena de calidad que refleja las virtudes de este 'killer'.

De ese modo, ha anotado dos dianas en muy poco tiempo que respaldan las intenciones de su club tras no haber acertado en los tres primeros duelos, dos de ellos en la fase de clasificación de la Europa League, en la que el equipo danés cayó en el Besiktas.

El Betis no le pierde vista aunque ahora mismo esté lejos del margen de acción

A sus 22 años, Franculino suma en el Midtjylland la friolera de 57 goles y 13 asistencias en 112 partidos. Productividad lo que le ha situado en el centro del escaparate y despertó el vivo interés del Betis, que, por ahora, debe centrarse en otros objetivos por la cotización del delantero y la imposibilidad de su subir su apuesta por encima de los 20 millones, sin dejar de permanecer atento por si en algún momento, más adelante, se pone a tiro.