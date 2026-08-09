Los béticos se mojan con la llegada de Dani Ceballos: "Si es bético de verdad, estará jugando en el Betis el año que viene"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con algunos aficionados béticos para saber sus sensaciones sobre la posible llegada del utrerano al club de las trece barras, una situación que apunta a alargarse durante todo el mes de agosto y que plantea varias aristas importantes

La Cartuja volvió a respirar fútbol. En pleno mes de agosto, y en fin de semana, el Real Betis consiguió reunir a más de 28.000 almas para un nuevo test del equipo de Manuel Pellegrini. Algo que se dice muy pronto, pero que también hay que valorar. Los que asistieron pudieron disfrutar del empate que finalmente imperó en el marcador, siendo el Cucho Hernández y Pablo Fornals los encargados de darle la vuelta al marcador en hasta dos ocasiones. El próximo 21 de agosto es la fecha marcada en rojo en el calendario, siendo ese día el del debut liguero. Hasta esa jornada, aún queda mucho mercado de verano por delante, y varias piezas en el puzle por traer.

Si uno se daba una vuelta por los alrededores del feudo verdiblanco, habían varios nombres que destacaban. Aunque la palma se la lleva Dani Ceballos. El utrerano se ha convertido, de nuevo, en el culebrón del verano. A pesar de su desvinculación del Real Madrid, y que parece que las condiciones apuntaban a un desembarco en Sevilla, aún no se han dado las condiciones necesarias para ello. El tiempo vuela y, aunque la prioridad es el delantero, también se trabaja en esta situación. Sin embargo, la situación no es sencilla, a pesar de ciertas teorías alocadas que planteaban un aterrizaje de Ceballos en helicóptero en el amistoso frente al Bournemouth, algo más propio de Misión Imposible.

En ESTADIO Deportivo, pudimos hablar con distintos aficionados del Real Betis acerca de la situación de Dani Ceballos. Muchas son las dudas que surgen al preguntar si se unirá a la entidad nervionense pero, si hay algo claro, es que se sigue respirando cierto optimismo. Aunque ya hay algunos que están "enfadados" con este tema.

El culebrón del verano. Una vez más.

"A mí me cabrea mucho el tema de Ceballos. Los jugadores buenos tienen que estar en tu equipo, pero ya le están dando muchas vueltas", declaró un aficionado verdiblanco a las puertas de La Cartuja. Y es que no es para menos, ya que es una situación que apunta ser noticia de nuevo hasta los últimos días de mercado. "No sé si vendrá o no, pero creo que va a venir. Se va a hacer el último, el 31 de agosto a las 12 de la noche", respondió otro de los encuestados.

Otros también apelan al sentimiento bético de Dani Ceballos. Mientras que el jugador sigue dejando los famosos guiños, siendo el último con una foto de sus dos hijas en las redes sociales, desde la afición bética se siguen pidiendo esfuerzos para que la operación llegue a buen puerto. "Creo que él quiere, entonces está en su mano. Si es bético de verdad, que creo que sí, estará jugando aquí el año que viene como otros muchos que han hecho lo mismo que él", respondió.

Las salidas necesarias y la incógnita de saber quién

En estos últimos días, la cosa está quedando clara. Para el regreso de Ceballos, hay que dejar hueco en el centro del campo. El favorito para ello apuntaba a ser Nelson Deossa, pero su rendimiento este verano como '9' abre un escenario totalmente distinto, aparte de su negativa momentánea a salir del club. También está la situación de Lo Celso, que se reincorporará el lunes a los entrenamientos y ya ha dejado claro que quiere quedarse este año en la capital de Andalucía.

"Ceballos a mí me gustaría, pero tiene que salir alguien, sino es que no tiene hueco. Hay mucha competencia en ese mismo puesto, pero Ceballos tiene que venir sí o sí. Lo prefiero antes que a Deossa", declaró. Otros también piden cabeza y no entrar en la 'locura' por la Champions. "Hay que ir poquito a poco, es decir, no podemos tirar la casa por la ventana. El año que viene no clasifican para ni Europa ni la Champions y... ¿qué hacemos?", finalizó.