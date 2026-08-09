Bakambu ya negocia su fichaje: el sueldo que percibirá tras salir gratis del Betis

En Brasil revelan que el ex delantero verdiblanco está muy cerca del Internacional de Porto Alegre, al que fue ofrecido hace semanas, activándose ahora la operación tras las dudas iniciales

El Real Betis sigue buscando en el mercado un '9' de garantías que compita con Cucho Hernández y eleve el nivel de su delantera para el proyecto de Champions. Para ello, se ha prescindido de Chimy Ávila, que parece acercarse en la últimas horas a Boca Juniors, y Cédric Bakambu, que también estaría a un paso de encontrar un nuevo destino en el fútbol suramericano.

De las dudas al intercambio de documentos con el Internacional de Porto Alegre

A mediados de julio ya se informó de que el internacional congoleño, tras participar con su selección en el Mundial, había sido ofrecido por sus agentes al Internacional de Porto Alegre. Pero en un primer momento se indicó también que existían ciertas dudas sobre su posible adaptación al fútbol brasileño, lo que dejó está vía en 'stand by'.

Ahora, sin embargo, el medio ge.globo asegura que el 'Colorado' ha pasado a la acción, vencidas sus reticencias iniciales, y se encuentra en negociaciones con el ex atacante bético. Es más, ambas partes ya estarían intercambiando documentos para formalizar la llegada de Bakambu a su tercer continente, pues además de en Europa también ha jugado en Asia (no así en África a nivel de clubes).

En torno a 100.000 euros mensuales

Añade al respecto el periodista Luis Collar que el acuerdo está cercano e incluso revela que el salario del futbolista nacido en Francia rondaría los 100.000 euros mensuales. Aunque sobre la mesa del Internacional de Porto Alegre hay más delanteros. Ya sonó el marfileño Wilfried Zaha, igualmente sin equipo tras abandonar el Galatasaray turco, y en las últimas horas ha sido ofrecido también el croata Alen Halilovic, otro agente libre tras acabar contrato con el Fortuna Sittard.

Aunque, realmente, el objetivo numero uno para reforzar su ataque es el paraguayo Álex Arce, del Independiente Rivadavia argentino, cuyo fichaje no estaría reñido, sin embargo, con la llegada paralela de Bakambu, que no ha encontrado en esta ocasión un destino que le satisfaga en el fútbol europeo, tras cambiar de agencia de representación antes de que acabase la pasada campaña.

Un nuevo horizonte tras rechazar meses atrás ofertas de España e Italia

El pasado mercado de enero sí tuvo ofertas para seguir en LaLiga, donde fue pretendido por el Oviedo y el Alavés, o emigrar a la Serie A italiana, con el Genoa interesado en sus servicios. Pero fue el propio delantero el que cerró esa puerta para continuar hasta final de curso en el Real Betis, que deseaba su salida entonces y en ningún momento se planteó la renovación de su contrato, que finalizó el 30 de junio.

Tras haber pasado también por China (Beijing Guoan), Turquía (Bursaspor y Galatasaray) o Grecia (Olympiacos), no es la primera vez que al ariete de origen africano, que jugó en su país de nacimiento para el Sochaux y el Olympique de Marsella y también pasó por el Villarreal en LaLiga, le surge la posibilidad de cruzar el charco. De hecho, ya el pasado verano fue relacionado con el Santos.

Los números de Bakambu en la 25/26

En su lugar, Bakambu apostó por agotar su vinculación como verdiblanco y negociar ahora como agente libre, a sus 35 años, el que podría ser su último contrato. Lo hará tras una temporada 25/26 discreta, con cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos (1.175 minutos en total). Su participación en el Mundial, además, tampoco es que sirviera para revalorizarlo en exceso. Fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos, siendo sustituido en todos ellos en la segunda mitad, y se quedó sin minutos en el choque de dieciseisavos, en el que la República Democrática del Congo cayó eliminada por 2-1 ante Inglaterra.