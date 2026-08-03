Boca Juniors acelera por el 'Chimy' Ávila, a punto de dejar el paro

El artillero de Rosario es la prioridad 'xeneize' para potenciar su delantera en plena reanudación de los torneos nacionales y continentales tras la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México; podría reencontrarse con Leandro Paredes, con el que coincidió en el equipo juvenil

A principios de primavera, el Real Betis comunicaba al 'Chimy' Ávila que iba a hacer efectiva la cláusula que lo liberaba de la última temporada de vinculación entre ambas partes a cambio de 50.000 euros. De esa forma, el atacante argentino dejaba de pertenecer a la disciplina verdiblanca por adelantado el pasado 30 de junio, tras varias ventanas en las que pudo marcharse y se negó a última hora (por ejemplo, lo tuvo todo arreglado con los Pumas mexicanos), y el interesado se despedía formalmente con una breve pero emotiva nota en sus redes sociales. Desde entonces, busca equipo a sus 32 años, aunque podría dejar el paro en cuestión de horas.

Así lo anuncian desde Argentina, donde se le vinculó con Rosario Central y Boca Juniors, aunque no acababa de cerrar con nadie. Sin embargo, varios periodistas del país suramericano aseguran que está muy próximo a ser 'xeneize'. Las negociaciones se van a iniciar en breve, tras liberar los bonaerenses un cupo, aunque parece que no es el único objetivo para la delantera de la entidad que preside Juan Román Riquelme, que trabaja para que sean dos los delanteros que lleguen: uno más versátil y con mayor movilidad, como el 'Chimy' Ávila, y otro más referencia para ser la punta de lanza.

Trabajando de momento por su cuenta, el rosarino no se estrenaría en el club de su ciudad natal junto a su su hermano Gastón, sino que, tras pasar por Tiro Federal y San Lorenzo de Almagro, se enfundaría antes de la retirada la camiseta de Boca Juniors, por cuyo primer equipo sí pasó el pequeño de la saga, haciéndolo coyunturalmente por la escuadra juvenil Luis Ezequiel, que se reencontraría con su coetáneo y ex compañero Leandro Paredes a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, que solicita refuerzos para la reanudación del campeonato, con la Copa Argentina, la Suramericana y el Torneo Clausura como principales exigencias.

Despedido a lo grande por los ultras del Betis

Muy vinculado desde su llegada con el folclore de la ciudad (amigo de toreros como el gerenense Manuel Escribano, hermano de La Macarena, de la que tiene un tatuaje...) y el beticismo, Ezequiel Ávila ha sido uno de los jugadores más queridos en el Gol Sur, primero del Benito Villamarín y, ahora, de La Cartuja. El rosarino nunca ha escondido sus simpatías por los ultras verdiblancos, que le han despedido con honores en una fiesta que terminó de ruta acuática junto a uno de sus líderes, que compartió el momento en sus redes sociales. Se va 'uno di noi' para los Supporters, como siempre han defendido.