Abierto el concurso para elegir la camiseta para el partido 'Forever Green' de la 26/27

Desde este lunes hasta el domingo 16 de agosto se recogerán las propuestas, de entre las que saldrán cuatro finalistas para que un votación pública en Instagram decida cómo lucirá el conjunto heliopolitano en la próxima edición del encuentro que ratifica su apuesta por la sostenibilidad

El Real Betis ha abierto este lunes 3 de agosto el plazo de participación en el concurso de ideas para elegir el concepto y el diseño que inspirarán la equipación especial del partido 'Forever Green' de la temporada 2026/2027. Con esta iniciativa, el club verdiblanco invita por primera vez a aficionados y ciudadanos de cualquier lugar del mundo a colaborar activamente en el proceso creativo de una equipación destinada a visibilizar una cuestión ambiental concreta. De esta forma, desde La Cartuja vuelven a utilizar la capacidad de sensibilización y movilización del fútbol para promover el cuidado del planeta.

Las propuestas podrán presentarse hasta las 23:59 horas del domingo 16 de agosto de 2026 a través de la web oficial del concurso: https://cloud.mc.realbetisbalompie.es/ForeverGreenKit, y deberán girar alrededor de una temática medioambiental. Las personas participantes podrán abordar cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la generación de residuos, la basura marina, la protección de la biodiversidad, la conservación de la fauna y la flora, las especies en peligro de extinción, las energías limpias, la movilidad sostenible o el consumo responsable, entre otros asuntos relacionados con el cuidado del orbe.

El concurso, aclara el Real Betis, "no pretende reconocer únicamente la calidad técnica o estética de las ideas, sino también fomentar la investigación, la creatividad y la reflexión sobre los principales desafíos ambientales de la actualidad". La idea ganadora servirá como base para el desarrollo de la indumentaria especial prevista para el partido 'Forever Green' de la temporada 26/27, cuya fecha todavía está por determinar. "El Real Betis podrá realizar las adaptaciones necesarias para hacer posible su fabricación, procurando respetar la esencia y el mensaje originales del diseño", añade el comunicado público.

Una camiseta fabricada con poliéster reciclado

Para la elección de la camiseta, que será confeccionada utilizando poliéster 100% reciclado, se valorará positivamente el empleo de los colores principales y secundarios de la paleta cromática del Real Betis. Al tratarse de una equipación prevista para un partido como local, se recomienda que la verde sea la gama predominante. El escudo, los logotipos, la tipografía corporativa y el resto de los recursos necesarios están disponibles para su descarga en la web oficial del concurso, así como toda la información de la iniciativa, con lo que los aficionados y los diseñadores gráficos que suelen compartir sus creaciones cuentan con todas las facilidades.

Cuatro diseños finalistas y una votación pública

Una vez finalizado el plazo de presentación, un comité integrado por representantes de las áreas de Retail y Marketing del Real Betis y del equipo de 'Forever Green', con la posible participación de miembros de Hummel, seleccionará cuatro propuestas finalistas. Para ello se tendrán en cuenta la coherencia del diseño con la temática medioambiental, su originalidad, la relevancia y actualidad del mensaje, su capacidad de concienciación, la calidad gráfica y su viabilidad para ser reproducido sobre tejido.

La decisión definitiva recaerá en la ciudadanía, que podrá votar los trabajos finalistas durante 72 horas mediante una encuesta en el perfil de Instagram de 'Forever Green' en los primeros días de septiembre. La propuesta vencedora servirá de base para una equipación con la que el Real Betis pretende volver a situar la sostenibilidad en el centro de la conversación y transmitir, a través del fútbol, un mensaje de compromiso con el futuro del planeta.

Sobre Forever Green

'Forever Green' es la plataforma de sostenibilidad del Real Betis Balompié. Nacida en 2020, esta iniciativa utiliza el altavoz global y el poder de movilización del fútbol para impulsar la lucha contra el cambio climático y promover la transformación social. Este compromiso sostenido ha posicionado a la entidad verdiblanca como un referente internacional en gestión ambiental, un liderazgo avalado por la consultora 'Brand Finance', que sitúa a la institución hispalense como el club más sostenible de LaLiga y el segundo en el ranking europeo.