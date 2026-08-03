Repite el viernes en La Cartuja pero por una buena razón: más descanso para la Champions

Los verdiblancos sólo jugarán en sábado o domingo una de las cuatro primeras jornadas de LaLiga, si bien agradecen de nuevo el margen de maniobra otorgado por el organismo de Tebas, pues la semana siguiente a recibir al Real Madrid ambos se estrenarán en la UCL martes, miércoles o jueves

El Real Betis ya conoce el día y la hora en que recibirá al Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 26/27. De esta forma, según el planning hecho público este lunes por el organismo que preside Javier Tebas, heliopolitanos y merengues abrirán la primera entrega del mes de septiembre el viernes 4-S a partir de las 21:00 horas. Será el segundo duelo ante su público y repetirá en la antesala del fin de semana el conjunto de Manuel Pellegrini, aunque, si en la segunda fecha (V21-A, 21:00 h) lo agradece para encajar la reubicación de la primera entre semana (M25-A, 21:00 horas también) contra el Valencia CF en Mestalla y tener tiempo antes de volver a visitar la ciudad del Turia para medirse con el Levante UD (S29-A, 17:00 h), ahora también hay una buena razón.

Y es que tanto verdiblancos como merengues celebrarán la semana siguiente (entre el martes 8 de septiembre y el jueves 10-S) su estreno en la Champions League, que todavía no ha deparado emparejamientos ni fechas, aunque ambos serán los más beneficiados a priori, ya que el Atlético de Madrid juega el sábado 5-S en Bilbao ante el Athletic Club a las 16:15 horas, mientras que el Villarreal CF recibe al Deportivo de La Coruña ese mismo día pero a las nueve de la noche y el FC Barcelona viaja para medirse con el Valencia CF el domingo 6 de septiembre a las cuatro y cuarto de la tarde también. Habrá que cruzar los dedos para que la UEFA lo tenga en cuenta a la hora de colocar sus encuentros, pues, en caso contrario, tocará hacer cambios con el Rayo Vallecano-Racing de Santander o algún otro.

Las fechas del sorteo y las primeras jornadas de la máxima competición de clubes

Como quiera que la última ronda previa (los 'play off') de la Champions League se celebran los días 18-19 y 25-26 de agosto, no será hasta el jueves 27 de este mes cuando el Real Betis y el resto de clasificados ya para la fase liga conozcan sus emparejamientos para las ocho jornadas de esta ronda, que suplió hace dos años la anterior fase de grupos. Serán cuatro encuentros en casa y otros cuatro a domicilio, empezando por los días 8-10 de septiembre y continuando ya de forma más acotada en martes y miércoles: 13-14 de octubre, 20-21 de octubre, 3-4 de noviembre, 24-25 de noviembre, 8-9 de diciembre, 19-20 de enero y miércoles 27 de enero de 2027. Eso es lo seguro. De pasar, los verdiblancos jugarían los dieciseisavos (16-17 y 23-24 de febrero) o directamente octavos (9-10 y 16-17 de marzo).

Un calendario intenso antes del gran parón de selecciones

Tras recibir al Real Madrid el viernes 4 de septiembre en La Cartuja a las nueve de la noche y disputar entre el martes 8 y el jueves 10 la primera jornada de la fase liga de la UCL, el Real Betis visitará el fin de semana del 12-13 de septiembre el Estadio de La Cerámica para jugar contra el Villarreal CF y afrontará en casa ante el Getafe CF la jornada intersemanal (6ª) del 15-17 del mes venidero, compareciendo el siguiente fin de semana en La Coruña para oponerse al RC Deportivo. Luego, llegará el primer gran parón de selecciones, que se repetirá cada año durante 16 días (del 21-S al 6-O) hasta 2030 y en el que habrá cuatro encuentros de los combinados nacionales, suprimiéndose la fecha Fifa de octubre (ya no volverá a haber 'impasse' hasta el 9-17 de noviembre, la última de 2026). A la vuelta, CA Osasuna, UCL y Barça.