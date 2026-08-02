Vuelta al tajo y viaje a Irlanda con el 'Cucho' para inaugurar la antepenúltima semana de pretemporada

Con la incorporación tras sus vacaciones del colombiano, Manuel Pellegrini recupera a su delantero titular y sólo echará de menos (hasta el 10 de agosto) a un mundialista, Giovani Lo Celso; la expedición verdiblanca parte rumbo a su último 'stage' y jugará un amistoso el miércoles ante el Arsenal

Con el inesperado regreso de Isco Alarcón a los terrenos de juego, que se esperaba más bien para próximas semanas (desde luego, después del inminente de Antony Matheus dos Santos), el Real Betis puso fin este sábado ante la UD Almería en el Municipal de La Línea a su cuarta semana de trabajo en esta larguísima pretemporada que durará casi siete. Unas horas antes, la expedición bética abandonaba su segundo 'stage' estival, que ha durado seis días, en Marbella y, una vez descansado este domingo, retomará este lunes 3 de agosto el trabajo a partir de las 09:30 horas en el campo 2 del recinto de Los Bermejales.

Por la tarde, viaje a Irlanda para celebrar allí la tercera y última concentración, la más breve, pues el equipo volverá el viernes. Entre medias, el miércoles 5-A, amistoso de altura contra el vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, el Arsenal, a las 20:30 hora española. Aunque puede ser pronto para calzarse las botas, en Reino Unido estará ya con sus compañeros Juan Camilo Hernández, delantero titular de Manuel Pellegrini, tras su concurso en el Mundial con Colombia. Con el 'Cucho', desde ahora, y contando con que siga un poco más Gonzalo Petit, sólo faltará por incorporarse en esta fase de preparación el argentino Gio Lo Celso, amén de ser innecesario que Nelson Deossa oficie de 'falso 9' en los últimos amistosos.

El rival más fuerte del verano, mermado por las bajas

Si al Real Betis le faltará todavía el mediapunta Giovani Lo Celso, finalista con Argentina (aunque no tuvo minutos) del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, esta tesitura se cobra aún más bajas en el Arsenal, a priori el rival más duro del verano verdiblanco, con permiso del Inter de Milán. Y es que Mikel Arteta tenía tres representantes en la ganadora del título, España (en concreto, el portero David Raya, el mediapunta Mikel Merino y el pivote Martín Zubimendi), más otros cuantos que llegaron a eliminatorias avanzadas: el noruego Martin Odegaard, los ingleses Eberechi Eze, Bukayo Saka, Noni Madueke y Declan Rice, y el francés William Saliba.

Regreso, presentación ante el Bournemouth y 'bolo' de altura en Bari

A la vuelta de Irlanda el próximo viernes 7 de agosto, el Real Betis trabajará ya exclusivamente en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para preparar el inicio liguero, previsto para las 21:00 horas del viernes 21-A en La Cartuja ante la Real Sociedad. Antes, nada más bajarse del avión, partido de presentación en su feudo el sábado 8 de este mes ante el Bournemouth inglés (a partir de las 20:30 horas). Como se aplazó la primera jornada ante el Valencia CF por la presencia en la final del Mundial 2026 de Giovani Lo Celso, habrá una semana más de preparación antes del arranque, por lo que se jugará un amistoso en el San Nicola de Bari ante el Inter de Milán (el sábado 15-A, 19:30 h).