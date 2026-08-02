La (cruda) realidad en el mercado del Betis: Deossa, Amrabat, Ceballos, el '9', Natan, Abde...

Realizar, al menos, una gran venta antes del 1 de septiembre es la encomienda de los técnicos verdiblancos, que necesitan generar plusvalías para cubrir el déficit de la 25/26 en este apartado y obrar el rearme necesario: faltan un pivote, un delantero centro y los que cubran las salidas pendientes

A 2 de agosto de 2026, con un mes menos un día por delante de mercado estival, el Real Betis vive una realidad económica que es absurdo ocultar: necesita vender y generar plusvalías antes del 1-S. Los 18,25 millones de euros fijos obtenidos por Sergi Altimira se han reinvertido en las contrataciones de Facundo Bernal (9,5) y Fran García (2), así como en enjugar parte de la cantidad presupuestada en ventas del ejercicio recién finalizado, pero no toda. También van a parar ahí los 2,8 millones por la opción de compra de Nobel Mendy, que podría dejar otros 3,8 ahora. Queda un déficit que influye negativamente en el tope salarial.

¿Por qué entrando en Champions (como el Villarreal) y tras una ampliación de capital no hay un remanente para fichar?

Primero, con la ampliación de capital se elevó un poco el LCPD de LaLiga, que ahora volvería a los límites anteriores. Favorece que siga alto la clasificación para la Champions League y la subida de ingresos fijos por este apartado, si bien aquí concurren varios factores que impiden que se dispare ese listón. Por ejemplo, que no se alcanzó el objetivo de ingresos extraordinarios por fichajes, en concreto las plusvalías. Eso obliga a un reajuste. Luego, meterse en la máxima competición continental supone la obligación de sufragar primas de la plantilla, incentivos por este apartado y pluses en los contratos de traspaso de varios jugadores. Más de un tercio va para eso.

El Villarreal CF, tras dos años seguidos entre los elegidos para la UCL, cierra su mercado con Péter Gulácsi (1+1 millones) y la recuperación del cedido Carlos Romero si no hay una gran venta. Como el Real Betis, tiene un gasto en plantilla (salarios y amortizaciones) casi idéntico al LCPD: el dinero, en el césped. Salvo FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, que pasan todos de los 100 millones de gasto en fichajes (aunque han vendido o están a punto por cuantías similares), entre los otros 17 equipos de Primera división suman unos 104 millones, el que más el recién ascendido Deportivo de La Coruña, que está haciendo uso de ingresos por TV y lleva 26 millones invertidos.

Vendrán un pivote y un delantero centro, pero la inversión depende de lo que se recaude por las ventas

El Real Betis tiene previsto fichar aún un pivote defensivo (por Sofyan Amrabat) y un delantero centro (por la marcha de Cédric Bakambu y 'Chimy' Ávila). A día de hoy tendrían que ser libres o cedidos, con opción de compra como mucho (no obligación, que computa a efectos de límite salarial como traspasos) y con sueldos asumibles. Si hay sobrante tras una gran venta, necesaria como se ha dicho para cuadrar las cuentas de las plusvalías pendientes, podría reinvertirse una cantidad relevante en una de esas dos posiciones, teniendo en cuenta que, si se va un central o un extremo, tendría que llegar lógicamente también un recambio de garantías para la susodicha posición.

Nelson Deossa: un pase no caído, pero casi, y la voluntad de seguir

El preacuerdo con Vasco da Gama para una cesión con obligación de compra del colombiano está a punto de colapsar... Si no lo ha hecho ya. Primero, los cruzmaltinos tuvieron que solucionar problemas institucionales propios; luego, ofrecer garantías bancarias suficientes para el Real Betis; y, ahora, se encuentran con las dudas de Nelson Deossa, que está cumpliendo como 'falso 9' en pretemporada e insiste en seguir un año más, aparentemente con la connivencia de Manuel Pellegrini. A falta de mejores propuestas, que no se descartan en el casi mes que queda de mercado, no se da por sentado ningún escenario, tampoco su continuidad.

Dani Ceballos: sólo a finales de agosto... si aguante y si hay alguna salida extra

Seguramente el Real Betis no esperaba una desvinculación tan rápida del Real Madrid y una conversión en junio en agente libre. El utrerano sigue cumpliendo con su parte, rechazando ofertas y esperando, como estaba previsto, hasta finales de agosto para que los heliopolitanos puedan generar el espacio salarial necesario para el acomodo de su ficha, que será alta, aunque mucho más baja que la que tenía en Chamartín. Si no se marcha Nelson Deossa, su regreso será complicado. Ayudaría que alguno en su posición (Giovani Lo Celso, Pablo Fornals, Álvaro Fidalgo) decidiera cambiar de aires, aunque tiene poca pinta.

Amrabat: deseo común de volver a encontrarse en La Cartuja

Desde Turquía anuncian un acuerdo económico con el jugador para un contrato de media duración (seguramente 3+1) a la espera de que Fenerbahçe reduzca sus pretensiones. No saldrá a coste cero, eso seguro, por lo que toca esperar, como ya se ha dicho, salidas para que sea factible invertir una cantidad moderada (5-6 millones de euros) en el pivote que desea Manuel Pellegrini que vuelva a comandar el proyecto verdiblanco para la nueva campaña en Champions League. No se fiará todo desde la planta noble del Estadio de La Cartuja a una carta, pero, sin duda, es el 'plan A' si logra aguantar un poco más.

Natan o Abde, las únicas vías factibles para un rearme en toda regla

A día de hoy, los mayores activos en la plantilla del Real Betis son Antony Matheus dos Santos y Ez Abde (tasados por la web especializada 'Transfermarkt' en 40 millones cada uno), Natan de Souza (25 millones), el 'Cucho' Hernández (18) y Valentín Gómez (12). El argentino acaba de decir en ESTADIO Deportivo que se queda, lo mismo que hará salvo sorpresa el '7'. Desprenderse del colombiano sería desvestir un santo para tener que vestir otro. Quedan el extremo marroquí y el central brasileño, con pocas ganas también de salir. Como piden por ellos 60 millones y 45 millones, respectivamente, sí podrían dejar una buena plusvalía. O eso o una sorpresa... o nadie.

El '9': cedido con opción de compra si no hay una gran venta

Si el mercado cerrase mañana, el Real Betis sólo podría acceder a una cesión (con o sin opción de compra, nunca obligación) de un delantero centro. Se están sondeando opciones en clubes importantes en busca de una oportunidad de mercado que rara vez acontece antes de finales de agosto. Comprar un delantero ahora mismo por 10, 15 o 20 millones es inviable. No hay remanente. Para que ello fuera posible, será necesaria una gran venta que, aparte de enjugar los 10-12 millones pendientes en plusvalías, genere un sobrante tan importante como para fichar en la posición que se haya quedado vacante y que, aun así, siga quedando dinero. Vamos, Natan de Souza o Ez Abde.