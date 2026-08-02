Salvo venta millonaria, el Villarreal da por cerrado el mercado con Gulácsi

El portero húngaro será el segundo fichaje del Villarreal tras Carlos Romero y llegará para acompañar a Luiz Júnior en la portería; Diatta y Maciá dan el salto al primer equipo y solo una posible salida de Pape Gueye abriría la puerta a nuevas incorporaciones

El Villarreal ya tiene nuevo portero. El club amarillo ha conseguido desbloquear las últimas diferencias que mantenían abierta la negociación por Peter Gulácsi y tiene encarrilada la incorporación del veterano guardameta húngaro, que se convertirá en el segundo fichaje del conjunto dirigido por Iñigo Pérez después de Carlos Romero. La oficialidad del acuerdo se espera para comienzos de la próxima semana, mientras que el futbolista está previsto que llegue a Vila-real en unas horas para pasar el pertinente reconocimiento médico.

La operación, que durante los últimos días había atravesado diferentes dificultades, ha terminado llegando a buen puerto después de que el Villarreal consiguiera superar tanto las diferencias con el RB Leipzig, todavía propietario de los derechos del guardameta, como las que existían con el propio guardameta. El acuerdo permitirá al conjunto amarillo incorporar a un portero de enorme experiencia para completar una posición que había quedado debilitada después de las salidas de Arnau Tenas y Diego Conde.

Gulácsi, solución para la portería del Villarreal

A sus 36 años, Gulácsi llega con un rol muy definido. En principio, Luiz Júnior continuará partiendo como el guardameta titular y el internacional húngaro asumirá el papel de segundo portero, aunque con la jerarquía y experiencia suficientes para responder con garantías cada vez que tenga que intervenir.

El nuevo fichaje amarillo acumula una trayectoria de primer nivel en Alemania y Europa. Su experiencia en la Bundesliga y en la Champions League supone un valor añadido para un Villarreal que volverá a afrontar un calendario especialmente exigente. Además, su llegada permite cubrir las dos salidas que se habían producido bajo palos, con Arnau Tenas rumbo al Mallorca y Diego Conde al Betis.

La incorporación de Gulácsi también pone fin a una negociación que se había complicado durante la última semana. El portero quería unas condiciones contractuales muy concretas y el Leipzig reclamaba una compensación por facilitar su salida pese a que todavía tenía contrato con la entidad alemana. Finalmente, las partes han encontrado una fórmula que satisface a todos y permite al Villarreal cerrar una de las operaciones prioritarias de este mercado.

El Villarreal desembolsa dos millones de euros

Ha sido el RB Lepizig el que ha dado la primera pista de que el traspaso de Péter Gulácsi al Villarreal CF estaba más que encaminado cuando el club alemán ha anunciado oficialmente que el húngaro no iba concentrado con sus compañeros porque las conversaciones para su traspaso estaban bastante encaminadas.

Con este contexto, se ha filtrado que el Villarreal CF y el RB Leipzig ya tiene un entendimiento, después de negociar intensamente esta última semana, para que el club castellonense abone unos dos millones de euros por el portero -se apunta a un millón fijo más una serie de variables de fácil cumplimiento-, tal y como ha informado Fabrizio Romano. Esta cantidad está sujeta a que el guardameta supere el preceptivo reconocimiento médico. No debería haber problema en ello ya que lleva entrenándose con normalidad con su club durante toda esta pretemporada.

El nuevo contrato del meta con el Villarreal se alargará hasta junio de 2028, por dos temporadas, tal y como él mismo exigió en el arranque de la negociación.

Carlos Romero, Diatta y Maciá completan las novedades

Con Gulácsi, el Villarreal considera prácticamente completada su planificación para la próxima temporada. El guardameta será el segundo fichaje del verano, después del regreso de Carlos Romero, y a estas dos incorporaciones hay que sumar dos novedades importantes procedentes de la cantera: Alassane Diatta y Carlos Maciá.

Los dos centrocampistas han convencido durante la pretemporada y darán el salto definitivo al primer equipo. El club apuesta así por combinar incorporaciones puntuales con talento formado en su propia estructura, evitando una remodelación profunda de una plantilla que ya cuenta con una base considerada competitiva.

La planificación pasa, por tanto, por mantener el bloque y completar las posiciones necesarias sin realizar fichajes por fichar. La llegada de Gulácsi responde precisamente a esa filosofía de cubrir una necesidad concreta con un futbolista experimentado y preparado para asumir el rol que requiere la plantilla.

Pape Gueye, la única puerta abierta

La situación podría cambiar únicamente si se produce una salida importante. En estos momentos, Pape Gueye es la gran incógnita en la planificación amarilla. El centrocampista senegalés continúa pendiente de resolver su futuro y una eventual venta abriría espacio económico y deportivo para que el Villarreal acudiera nuevamente al mercado.

Se trata de un jugador que tiene mucho mercado en la Premier League y no se descarta que pueda aparecer una propuesta interesante en cualquier momento para hacerse con sus servicios. En este sentido, las últimas informaciones apuntaban a un posible acuerdo del mediocampista africano con el Everton, aunque no se ha avanzado más por el momento.

Mientras eso no ocurra, la intención del club es dar por cerrada la plantilla con Gulácsi, Carlos Romero, Diatta y Maciá como las principales novedades. La dirección deportiva entiende que no existe necesidad de realizar más incorporaciones si el internacional senegalés continúa en el equipo.