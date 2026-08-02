Marcelino dice 'no' a Arabia Saudí

Marcelino García Toral no dirigirá finalmente al Al-Ahli. Pese a los rumores que le situaban en el fútbol saudí, el técnico asturiano descartó esa posibilidad hace semanas y mantiene su intención de volver a los banquillos

El nombre de Marcelino García Toral ha vuelto a situarse en el centro del mercado de entrenadores. Durante las últimas horas, rumores apuntaban a un posible acuerdo entre el técnico asturiano y el Al-Ahli, uno de los clubes más potentes del fútbol saudí. Sin embargo, esa posibilidad ha quedado completamente descartada y el exentrenador del Villarreal no pondrá rumbo a la Saudi Pro League.

Las informaciones que circulaban situaban a Marcelino muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del conjunto de Yeda, una operación que habría supuesto su primera experiencia en el fútbol de Arabia Saudí. No obstante, la realidad es muy distinta. El preparador español ya había decidido semanas atrás no aceptar esa propuesta, por lo que las negociaciones nunca estuvieron tan avanzadas como se llegó a especular.

La negativa no responde a una falta de interés por el crecimiento del campeonato saudí, sino a la intención del entrenador de encontrar un proyecto que encaje plenamente con sus aspiraciones deportivas. Marcelino continúa analizando con calma las distintas opciones que ofrece el mercado antes de comprometerse con un nuevo club.

El Al-Ahli deja de ser una opción

El Al-Ahli era uno de los destinos más atractivos que podían aparecer para cualquier entrenador disponible. El conjunto saudí terminó la pasada temporada en la tercera posición de la liga, únicamente por detrás del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y del Al-Hilal de Karim Benzema, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del país.

En los últimos años, el fútbol saudí ha incrementado notablemente su atractivo gracias a la llegada de grandes figuras internacionales y a la importante inversión realizada por sus clubes. Ese crecimiento ha provocado que numerosos técnicos europeos hayan aceptado el reto de dirigir en la competición asiática.

Sin embargo, Marcelino ha preferido mantenerse fiel a la planificación que tenía marcada desde que concluyó su etapa en el Villarreal. El entrenador considera que todavía existen otras oportunidades más acordes a su idea de fútbol y no tiene intención de precipitar una decisión únicamente por el peso económico de una oferta.

El mercado internacional, su prioridad

Aunque el Al-Ahli ya no forma parte de su futuro, Marcelino sigue trabajando para regresar cuanto antes a los banquillos. Su intención pasa por iniciar una nueva etapa fuera de España, donde continúa despertando interés gracias a la sólida trayectoria que ha construido durante las últimas dos décadas.

El técnico asturiano llega al mercado después de completar su trabajo en el Villarreal, club al que logró devolver la competitividad y con el que volvió a pelear por los puestos europeos. Ese rendimiento ha reforzado su prestigio como uno de los entrenadores españoles más cotizados, después de una carrera en la que también ha dejado huella en equipos como Valencia, Athletic Club, Sevilla, Zaragoza, Racing de Santander y Recreativo de Huelva.

Antes de elegir su próximo destino, Marcelino también ha aprovechado este periodo sin equipo para centrarse en su recuperación física. El entrenador se ha sometido recientemente a una pequeña intervención quirúrgica, una circunstancia que ha coincidido con este parón en su carrera y que le permitirá afrontar en plenas condiciones el siguiente desafío profesional.

Por ahora, el futuro del técnico sigue sin resolverse. Lo único que parece claro es que su próximo proyecto no estará en Arabia Saudí. Marcelino mantiene abiertas varias vías en el mercado internacional y espera encontrar un destino que le permita volver a competir al máximo nivel sin renunciar a la filosofía de trabajo que ha definido toda su carrera.