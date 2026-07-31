Samu Castillejo, sin equipo y en el mercado, busca una nueva oportunidad

El extremo malagueño, libre tras acabar su aventura en Malasia, se 'machaca' físicamente para volver a la elite del fútbol español o europeo

Muchos seguidores al fútbol ya no recordaban el nombre de Samu Castillejo. Aquel futbolista delgado, rápido y habilidoso con el Valencia que salió de la cantera del Málaga, irrumpió en Primera división hace ya doce años y que le sirvió para luego ir subiendo escalones competitivos y firmar por el Villarreal, el Milan o el Valencia.

Precisamente al club che llegó en 2022, ocho años después de su aparición en la elite del fútbol español, con el objetivo de recuperar la importancia que había perdido en los últimos meses en San Siro. Sin embargo, en Valencia no le fue mucho mejor a pesar de que comenzó siendo importante y marcando goles, pero acabó perdiendo la confianza de Rubén Baraja en el tramo final de LaLiga.

Tras su única temporada en Mestalla, a donde llegó libre cuatro años después de que el Milan pagara más de 21 millones de euros por él al Villarreal, Castillejo volvió a probar fortuna en Italia, marchándose cedido al Sassuolo, para un año más tarde rescindir su contrato con el Valencia.

Entonces, Samu Castillejo comenzó a conocer la otra parte del fútbol, esa en la que o no te llaman para ofrecerte una oportunidad o las que llegan, no son lo que esperaba. El malagueño acabó el verano de 2024 sin equipo y no fue hasta febrero de 2025 cuando aceptó la oferta del Johor DT de Malasia, donde ha estado el último año y medio pero con el que tan sólo ha disputado once partidos.

El ex del Valencia, entre otros, tan solo tiene 31 años pese a llevar doce ya como futbolista profesional y tras salir de Malasia, espera una nueva oportunidad con la que relanzar su carrera en el fútbol europeo. Experiencia no le falta, acumula más de 335 partidos como profesional, en los que tiene unos registros de 26 goles y 35 asistencias. Y ha sido el propio futbolista el que se ha encargado de recordar que sigue ahí, esperando una nueva aventura.

Samu Castillejo manda un mensaje

Samu Castillejo ha publicado un vídeo en sus redes sociales hace tan solo un par de días en el que muestra parte de su entrenamiento diario, con el que se mantiene en forma y a la espera de incorporarse a la disciplina de algún equipo. Eso sí, llega al entrenamiento en un impresionante Ferrari de color rojo y junto a su entrenador personal, ya dentro de las instalaciones deportivas, se le puede ver haciendo ejercicios de musculación en el tren inferior.

La frase "Training sessions" acompaña al vídeo, junto a un emoji con una calavera, dejando claro que sus entrenamientos están siendo bastante intensos. El extremo derecho está pasando este verano en casa, en Málaga, cerca de los suyos, donde reconectar con el fútbol y buscar una nueva etapa a poder ser en Europa, ya que quiere demostrar que todavía puede dar mucho en el fútbol de máximo nivel.