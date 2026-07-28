Enrique Saura, ex del Valencia, afectado por el incendio de Vall D'Uixó: ﻿"Que vengan y te digan que tienes que desalojar la casa en cinco minutos es algo increíble"

El mítico exdelantero del Valencia, que vive en Onda, ha tenido que ser desalojado en las últimas horas, y así cuenta su experencia ante una catástrofe que afecta ya a más de 8.500 hectáreas de terreno

Enrique Saura, mítico exjugador del Valencia, ha vivido en primera persona el infierno del incendio de Vall D'Uixó. El incendio, que se propagó el pasado sábado en la provincia de Castellón, ha arrasado casi 8.500 hectáreas afectando a un perímetro de 72 kilómetros, ha obligado a desalojar más de una decena de municipios de la zona y Saura es uno de los afectados.

El ex del Valencia ha atendido a los medios oficiales del club che para contar cómo ha vivido los últimos días. "Ahora, más tranquilo, pero hemos pasado tres días muy malos. Estoy a unos 6 kilómetros del casco urbano y, lógicamente, al estar en pleno bosque subió la Guardia Civil y nos evacuaron por peligro de incendio. Son 43 años viviendo en esa casa. Nos hemos bajado al pueblo y hoy nos han dado permiso para subir a casa y coger ropa y otras cosas necesarias. De momento, mi casa como las de los vecinos, están protegidas. Es de agradecer a los profesionales que están ayudando para ello. La gente que vive de los animales, de la casa... es algo desagradable esta situación, hay que dar las gracias a la Guardia Civil y Bomberos por la labor que hacen", ha dicho Saura.

Enrique Saura, nacido en Onda, llegó al Valencia Club de Fútbol en el verano de 1975 procedente del CD Castellón, y como delantero che alcanzó más de 500 partidos en los que marcó 84 goles, siendo además capitán. También fue internacional con España, disputando el Mundial de 1982.

Desde su retirada vive alejado de los focos, le gusta la tranquilidad del campo que en los últimos días se ha visto alterada por este descomunal incendio. "Llevo 43 años viviendo en esta casa en el monte y tengo todos los recuerdos. Que venga la Guardia Civil y te digan que tienes que desalojar la casa en cinco minutos es algo increíble, no te lo puedes creer hasta que lo ves. A estos profesionales hay que darles todas las gracias del mundo. No comprendo como hay gente que puede pegar fuego o trabajar en horas que no se deben trabajar. Pero tampoco te dejan limpiar o cortar un pino ni nada. Esto es un polvorín. Los ondenses apreciamos mucho el Montí y se nos está quemando, es algo increíble. El trabajo de los Bomberos y demás profesionales es espectacular. Hay que darles las gracias", recordó.

El incendio sigue activo

El incendio forestal que afecta al Vall d'Uixó cumple ya su cuarto día de actividad tras haber arrasado aproximadamente 8.500 hectáreas de masa forestal. El fuego, declarado el pasado sábado, mantiene desalojadas a cerca de 10.000 personas de más de una quincena de municipios de la provincia, aunque durante la noche del lunes se autorizó el retorno de unos 6.000 vecinos a sus viviendas aunque con restricciones de movilidad.

A primera hora de este martes se ha previsto la incorporación de los medios aéreos a las labores de extinción, que habían permanecido en tierra durante las horas nocturnas por motivos de seguridad. La combinación de helicópteros y aviones anfibios será crucial para intentar estabilizar el perímetro del fuego en las zonas de mayor actividad.