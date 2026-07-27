Novedades en la convocatoria del Valencia para el 'stage' en Reino Unido

Carlos Corberán y sus jugadores han viajado esta tarde hasta las instalaciones de St. George's Park, en Birminghan, donde se concentrarán hasta el sábado con dos nuevos amistosos; Sadiq, Iranzo y Foulquier se sumen a la larga lista de ausencias

El Valencia Club de Fútbol ha puesto rumbo esta tarde hacia Birmingham para llevar a cabo un 'stage' de pretemporada en en las instalaciones de St. George's Park, sede habitual de concentración de la selección inglesa, donde permanecerá hasta el próximo sábado 1 de agosto.

En la expedición que lidera el técnico Carlos Corberán hay varias ausencias, las más destacadas las de los lesionados Umar Sadiq, Dimitri Foulquier y Rubén Iranzo, que no viajan con el resto del equipo para recuperarse de sus lesiones en la Ciudad Deportiva de Paterna.

El equipo de Carlos Corberán realizará su segunda concentración de la pretemporada en las instalaciones de St. George's Park en Birmingham, donde este mismo martes afrontará su cuarto partido amistoso de pretemporada, en esta ocasión frente al Derby County, a puerta cerrada.

En ese mismo duelo ya no podrá estar el delantero nigeriano Umar Sadiq, que se lesionó de los isquiotibiales en el último amistoso contra el Castellón en Paterna, mientras que el canterano Iranzo se lesionó en el entrenamiento del viernes, y tampoco ha viajado al Reino Unido.

Foulquier, que sí viajó al primer 'stage' en Girona pese a estar lesionado, no lo hará en esta ocasión y continuará con su recuperación de la rodilla en las instalaciones de Paterna.

Sí que viaja por el contrario Pepelu, que no se ha ejercitado en la sesión de este lunes por unas molestias que arrastra del amistoso frente al Castellón pero parece que podría permitirle estar listo si no para mañana ante el Derby County sí para el quinto amistoso, el que cerrará la concentración en Inglaterra, frente al Stoke City, el próximo sábado.

Amplia presencia canterana en la expedición a Birmingham

Así pues, debido a estas tras nuevas bajas en la plantilla que trabajará esta semana en St. George's Park que se suman a los también lesionados Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí, el técnico valencianista ha contado con los canteranos Vicent Abril, Alain Gómez, Amos Wanjala, Miguel Monferrer, Aaron Mayol, Iker Córdoba, Aimar Blázquez, David Otorbi, Rodrigo Gamón y Jaume Durá, que tendrán una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos durante la concentración en Inglaterra.

Durante su estancia en Reino Unido, el conjunto valencianista jugará un amistoso a puerta cerrada frente al Derby County este martes en las instalaciones de St. George's Park y el sábado se enfrentará al Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent, partido que pondrá punto final a la estancia en Reino Unido, tras el cual volverán en avión hasta Valencia.