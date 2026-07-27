Problemas para Corberán: Sadiq se cae de la pretemporada del Valencia por lesión

Se le acumulan los problemas a Carlos Corberán, que no podrá contar con el delantero argentino para el 'stage' en el Reino Unido por lesión, donde el Valencia jugará dos amistosos, frente al Derby County y al Stoke City

El Valencia Club de Fútbol afronta este martes su cuarto amistoso de la pretemporada que será frente al Derby County en el St. George's Stadium de Birmingham y para este cuarto duelo de preparación Carlos Corberán no podrá contar con Umar Sadiq.

Esta misma tarde la expedición valencianista pondrá rumbo hasta Reino Unido, donde se concentrará hasta el próximo sábado, llevando a cabo todos sus entrenamientos en las instalaciones de St. George's Park, que suele ser el tradicional lugar de concentración de la selección inglesa.

Durante esta semana, Carlos Corberán continuará con la puesta a punto de sus jugadores aunque serán más los que se queden en Valencia. Tal y como ha informado Deportes Cope Valencia, Umar Sadiq no formará parte de la expedición y se quedará en Valencia tratándose de los problemas de isquiotibiales que sufrió en el choque amistoso ante el Castellón.

El atacante nigeriano no se ha ejercitado esta mañana con el grupo y todo apunta a que podría tener una pequeña rotura fibrilar, que le mantendrá alejado de la dinámica del primer equipo al menos una semana, aunque de momento el club che no ha ofrecido parte médico alguno.

Tampoco viajará con el resto del equipo a Birmingham otro lesionado como Dimitri Foulquier, que se quedará en Paterna recuperándose junto con el resto de lesionados que son Rubén Iranzo, Copete, Diego López, Sergi Canós y Alberto Marí.

Mientras tanto, Carlos Corberán sigue esperando más refuerzos tras la llegada de Justin de Haas, Dieng, Sato y la continuidad de Guido Rodríguez. El técnico de Cheste sabe que hacen falta más refuerzos para acabar de confeccionar la plantilla ya que hay varios nombres que tienen su futuro en entredicho. Uno de ellos es Danjuma, que tiene contrato en vigor pero con el que Corberán todavía no ha contado en esta pretemporada.

Además, todavía queda por solucionar el problema del lateral derecho. Tras ver como Meunier les dejaba en la estacada para fichar por el Sunderland y Andrés García avanzaba en su acuerdo con el Getafe, todavía no se ha conseguido un refuerzo para dicha demarcación.

Dos amistosos en tierras inglesas

El Valencia juega este martes su cuarto amistoso de la pretemporada contra el Derby County FC en el St. George’s Park de Birmingham, a puerta cerrada. El amistoso, considerado desde el club como un partido-entrenamiento al igual que el jugado contra el Petro de Luanda en Girona, se disputará a las 16:00 hora española.

Los valencianistas perdieron contra el Petro de Luanda (1-3) y Castellón (1-2) y ganaron al Eldense (3-0) en los partidos disputados hasta la fecha.

En Reino Unido se enfrentarán también al Stoke City el sábado 1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, día que acabará su concentración en tierras inglesas.