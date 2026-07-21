El Valencia, pendiente de los movimientos por Hugo Guillamón ya que le puede caer un pellizco

El que fuera futbolista del Valencia CF no ha terminado de cuajar en el Hadjuk Split quien le ha dado libertad para que encuentre equipo de cara a la próxima temporada. Esto puede provocar que el club de Mestalla se embolse una pequeña cantidad de dinero ya que mantiene el 50 por ciento de su pase

Hugo Guillamón es uno de los futbolistas que puede darle beneficios al Valencia CF en este mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla cuando lo dejó marchar al Hadjuk Split de manera gratuita se guardó un 50 por ciento de su pase lo que ahora puede repercutir en su beneficio. El conjunto croata le ha dado libertad al vasco para que se busque nuevo equipo y su destino parece estar en el fútbol español, siendo el Sporting de Gijón el más interesado en ficharlo. Bien es cierto que está por verse que el club asturiano pague algo por el polivalente jugador.

El Sporting de Gijón se lanza por Hugo Guillamón

Hugo Guillamón es uno de los nombres que maneja el Real Sporting de Gijón para reforzar su equipo de cara a esta temporada en la que el objetivo es construir un equipo muy competitivo que pelee por el ascenso a Primera división. Según informa La Nueva España, las conversaciones entre el club asturiano y el futbolista van por buen camino lo que podría desembocar en su fichaje si bien es cierto que hay que ser cauto ya que no hay nada cerrado de momento.

A Hugo Guillamón, que es internacional con la Selección Española, le queda un año de contrato con el Hadjuk Split, pero el equipo de Croacia le ha dado permiso para que encuentre nuevo club ya que su rendimiento no ha sido el esperado: 26 partidos oficiales y 1596 minutos.

Este movimiento le podría dar algún beneficio económico al Valencia CF que mantuvo un 50 por ciento del pase cuando le dejó salir durante el verano pasado ya que el club de Mestalla lo tuvo que vender porque Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, decidió que no iba a contar con él. Esta por ver que el Valencia CF gane algo de dinero gracias a Hugo Guillamón ya que al futbolista le queda un año de contrato con el Hadjuk Split quien lo podría dejar marchar sin coste.

El bajón de rendimiento de Hugo Guillamón

A sus 26 años, Hugo Guillamón no está cumpliendo con las expectativas que había sobre él. El central o centrocampista, es un jugador polivalente, salió de la cantera del Valencia CF en donde tuvo buenos minutos lo que le llevó a ser internacional con la Selección Española. Incluso fue convocado para disputar el Mundial 2022 en Qatar aunque finalmente Luis Enrique no le dio un solo minuto.

Desde ese año, Hugo Guillamón comenzó a bajar su rendimiento hasta el punto que empezó a ser criticado por la afición de un Valencia CF que finalmente decidió darle salida el pasado verano. El vasco eligió marcharse al Hadjuk Split de Croacia en donde ha tenido una temporada en la que no ha terminado de convencer. Tanto es así que el club balcánico ahora no cuenta con él y está dispuesto a dejarlo salir sin poner demasiados problemas o trabas.

Con este contexto, Hugo Guillamón valora un regreso a España para relanzar su carrera deportiva.