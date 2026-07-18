El Valencia hace oficial la salida de Cenk rumbo al Trabzonspor

El turco había pasado las dos últimas temporadas cedido en el Colonia alemán y en el Real Valladolid. El club che le agradeció "su profesionalidad" y le deseó "mucha suerte"

El Valencia sigue trabajando en el presente mercado de fichajes para confeccionar una plantilla que le de a Corberán la posibilidad de competir por cosas más importantes que la permanencia. En relación a estos movimientos de mercado, el Valencia ha hecho oficial este mismo sábado la salida del turco Cenk Özkacar. El central pone rumbo a la Superliga de Turquía tras el acuerdo entre el propio Valencia y el Trabzonspor.

El Valencia, en un escueto comunicado, anunciaba así la salida de Cenk Özkacar al Trabzonspor de Turquía: "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor para el traspaso de Cenk Özkacar. El defensa, que llegó al Valencia CF en la temporada 2022-23 y ha disputado 46 partidos oficiales con nuestra camiseta, pone fin a su etapa como valencianista y continuará su carrera en la Superliga de Turquía. El Valencia CF agradece a Cenk Özkacar su profesionalidad y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera deportiva".

El Valencia cierra la salida de Cenk Özkacar

Con la salida de Cenk Özkacar, el Valencia cierra una etapa con un jugador que no contaba para Carlos Corberán y que este verano estaba en la rampa de salida para abandonar Mestalla. Cenk Özkacar, tal y como hemos informado estos días en ESTADIO Deportivo, tenía varias propuestas sobre la mesa además de la del Trabzonspor de Turquía.

Al central alemán también le seguía otro equipo de su país como el Besiktas y el Schalke 04 alemán. El cuadro de la Bundesliga pretendía hacerse con los servicios de Cenk Özkacar con una cesión con opción de compra pero finalmente el Trabzonspor turco ha sido el que se ha llevado el gato al agua con el central.

Cenk Özkacar no contaba para el Valencia desde hace dos temporadas

Cenk Özkacar estuvo el pasado curso cedido en el Colonia donde entre Bundesliga y Copa de Alemania acumuló 27 participaciones con los teutones. Pero Cenk Özkacar no solo estuvo cedido la pasada temporada sino que en la anterior se convirtió en rival del Valencia al estar en préstamo en el Real Valladolid. El central turco apenas tuvo protagonismo ya que solo participó en 11 encuentros de Liga y uno de Copa del Rey.

No tuvo demasiada suerte Cenk Özkacar en su periplo en el Valencia ya que el primer curso, tras estar cedido en Mestalla desde el Lyon, no alcanzó la veintena de encuentros con los del Turia. El Valencia pagó cinco millones de euros por hacerse con sus servicios en el verano de 2023 y de momento la cifra de su traspaso a Turquía no han trascendido.