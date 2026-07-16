Gayá y su identificación con el Valencia: "Siempre he valorado mucho estar aquí"

El capitán, que cumple contrato al final de la temporada, vivirá su decimoquinta campaña como futbolista del primer equipo valencianista: "Debemos ser más ambiciosos desde el principio"

José Luis Gayá iniciará una nueva temporada en el Valencia FC, su decimoquinta con el primer equipo. "Cuando lo pienso, me emociono porque son muchos años defendiendo esta camiseta y para mí no hay nada más grande. Siempre he valorado mucho estar aquí, el Valencia y Mestalla son mi casa", ha dicho el capitán valecianista.

Unas palabras que Gayá, que acaba contrato con el Valencia a final de temporada, ha pronunciado en los medios oficiales de la entidad valencianista. "Desde bien pequeño me inculcaron lo que es el Valencia, mi padre, mi abuelo, mi hermano, saben lo que es el Valencia. Es un sentimiento. Llegué con 11 años y he crecido aquí. Estoy muy feliz de haber cumplido tantos años", ha añadido el jugador que acabó la pasada campaña con algún problema físico.

Gayá, al acecho de Cañizares para ser el tercer jugador con más partidos en la historia del Valencia

Sus quince temporadas en el Valencia le colocan como el cuarto jugador en la historia del club con más partidos. Suma 408 y, por ejemplo, acecha al tercero que es Santiago Cañizares con 416. "Me emociono al escucharlo. He ido superando a leyendas que, para mí, han sido ídolos, pero es algo que nunca he mirado. Lo intento llevar con naturalidad. Es algo que va pasando y muy feliz de ello", ha indicado Gayá.

De sus quince temporadas en el primer equipo, Gayá ha sido el capitán del Valencia en siete de ellas. "Empecé muy joven, no es lo normal, pero llevaba muchas temporadas ya en el club", ha explicado el lateral izquierdo que ha continuado: "Sé lo que es el Valencia, sé la responsabilidad y exigencia que tiene ser capitán y trato de hacerlo lo mejor que sé".

Gayá y la despedida del estadio de Mestalla

La nueva temporada del Valencia tendrá el aliciente extra de ser la última en Mestalla antes de la mudanza al nuevo estadio. Algo que no ha pasado desapercibido para Gayá: "Vamos a intentar despedir Mestalla como se merece. Lo tenemos muy claro, vamos a trabajar muy duro para llegar de la mejor manera posible al inicio. El equipo en los últimos dos años no ha hecho una buena primera vuelta y en la segunda acabamos como un tiro. Debemos intentar una buena primera vuelta para acompañarlo de una segunda mejor".

Por eso, Gayá ha señalado que el Valencia debe ser "más ambiciosos desde un principio", con una idea muy clara para este campaña en la que pretende hacer un fortín del estadio valencianista. "La de ganar muchos más partidos en Mestalla. Es nuestro templo, nuestra casa", ha indicado el internacional español.

Gaya, además, ha valorado la adaptación de los fichajes que han llegado este verano al Valencia. "Los veo muy bien, muy implicados, con muchas ganas de dar alegrías a la afición", ha comentado el capitán del Valencia que ha seguido al respecto: "Estamos ayudándoles para que se adapten lo antes posible. Vienen de Ligas diferentes, no conocen bien la Liga y tenemos que ayudarles para que rindan al máximo nivel lo antes posible".