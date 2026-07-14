Doble palo al Valencia: Meunier los deja en la estacada y Andrés García lo tiene hecho con el Getafe

El futbolista belga, que lo tiene todo muy avanzado con el Valencia, acabará firmando por el Sunderland inglés; el club che ha vuelto a preguntar por el del Aston Villa pero ya lo tiene cerrado con el cuadro de Bordalás

Giro imprevisto de los acontecimientos en Valencia en la operación de Thomas Meunier. Cuando todo hacia indicar que el lateral derecho belga acabaría firmando por el club valenciano, el futbolista ha cambiado de opinión y se ha decantado por jugar en la Premier League, estando muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Sunderland inglés, según apunta el periodista David Ornstein en The Athletic.

En dicho medio se asegura que el defensa, que ha estado concentrado con Bélgica en el Mundial 2026, firmará un contrato de dos temporadas con el recién ascendido a la Premier League. Tanto es así que incluso dan por hecho que Meunier aterrizará en las próximas horas en Newcastle para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato con el Sunderland, al que llegará tras salir libre del Lille.

De esta forma, el Valencia se queda sin su apuesta por el lateral derecho cuando se daba por hecho que tras el Mundial, Meunier acabaría firmando por el club che, pero la operación se ha roto y ahora el Valencia deberá recalcular su hoja de ruta en la que ya no está el belga ni otro lateral deseado a comienzos del verano.

El Valencia llega tarde por Andrés García

Hablamos de Andrés García, lateral derecho del Aston Villa al que el Valencia tenía en su agenda desde hace ya tiempo y al que tanteó a comienzos del verano. A sabiendas de que Unai Emery le abriría la puerta para tener más minutos, Andrés García tiene como prioridad regresar a la LaLiga y veía con buenos ojos regresar a Valencia para estar de nuevo junto a su familia.

Pero salvo otro giro de guion, Andrés García acabará jugando en el Getafe. De hecho, tras la 'espantada' de Thomas Meunier, el Valencia ha vuelto a interesarse por el ex del Levante pero ya ha sido demasiado tarde, pues durante todo este tiempo el lateral derecho ha avanzado muchísimo su cesión al Getafe, al punto de que el Aston Villa y el club azulón tiene la operación casi cerrada tan solo a falta de cruzar la documentación y firmarla, tal y como apunta Superdeporte.

De esta forma, ahora el Valencia tendrá ahora que empezar a buscar nuevas alternativas para una posición en la que está falto de efectivos ya que de momento solo cuenta con Dimitri Foulquier, después de que el pasado 1 de julio abandonaran la entidad Thierry Rendall y Renzo Saravia tras cumplir sus respectivos contratos.