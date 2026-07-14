El Valencia alcanza un principio de acuerdo con Kayne van Oevelen

El Valencia apuesta por el joven meta neerlandés del FC Volendam para ser el recambio de Julen Agirrezabala y dar competencia a Stole Dimitrievski, con el objetivo de que sea su sustituto en un futuro

El Valencia Club de Fútbol está decidido a apostar por un perfil joven para su portería, que llega a Mestalla sin la presión de tener que ser titular desde el primer momento y que tenga tiempo para adaptarse al fútbol español y aprender de Stole Dimitrievski, que será el meta titular esta temporada 2026/2027. Y el nombre elegido para ello es el de Kayne van Oevelen.

El joven portero del FC Volendam estaba en la agenda del Valencia después de cuajar una buena temporada en su debut en la Eredivisie, aunque no pudiera evitar el descenso del conjunto neerlandés un año después de ascender a la máxima categoría. Sin embargo, la figura de su portero ha destacado sobremanera y son muchos los clubes que se han interesado por Van Oevelen.

Pero el Valencia se ha movido con celeridad y tras contactar con el club para conocer las condiciones de un hipotético traspaso, desde donde le han hecho saber que saldría por una cifra de entre dos y tres millones de euros, se puede decir que ya ha hay un principio de acuerdo con la parte del portero. Así lo confirma Plaza Deportiva, que además da detalles como que el acuerdo con el jugador es para las próximas cinco temporadas, a falta eso sí, de llegar a un entendimiento final con su club, el FC Volendam.

Lo lógico, entienden en el Valencia, es que finalmente el trato se cierre por una cifra que se acerque mucho a los tres millones de euros ya que hay bastante competencia por el joven meta neerlandés. Sin ir más lejos el FC Twente es uno de ellos, pero el Valencia está por delante.

Competencia desde la Premier

También desde Inglaterra, dos recién ascendidos a la Premier League como el Ipswich Town y el Leeds United han preguntado por sus servicios, pero como decimos, el Valencia lleva la delantera y parece que pronto podría quedar cerrada la operación de forma definitiva.

De esta forma, Kayne van Oevelen llegaría a Valencia para ser el segundo portero de Carlos Corberán, que esta temporada apostará de inicio por Stole Dimitrievski. En Mestalla lo ven como una clara apuesta de futuro para la portería del Valencia, siendo así el más que posible relevo del macedonio que renovó su contrato hasta 2028 este mismo verano.

Baptiste Santamaría se marcha al PAOK

Por otro lado, el Valencia sigue avanzando en el capítulo de salidas, y hace tan solo unas horas ha anunciado un acuerdo para la desvinculación contractual del centrocampista francés Baptiste Santamaría, según anunció el club en un comunicado, apenas un año después de su llegada.El futbolista, que viajó este domingo por la tarde a Salónica (Grecia) para culminar su fichaje por el PAOK, previo pago de una compensación por parte de la entidad de Mestalla, pone fin a su etapa como valencianista después de una temporada en la que ha disputado 22 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, anotando un gol frente al Athletic en la quinta jornada.

El mediocentro francés de 31 años, que llegó en verano de 2025 tras haber pasado por el Stade Rennes y el Niza y firmó un contrato de dos campañas, tuvo un protagonismo decreciente en la temporada.Entre la tercera y la octava jornada, entre agosto y octubre, encadenó seis titularidades consecutivas, añadió una más en noviembre y luego ya no volvió a formar parte del once. De hecho, desde que entró en los dos últimos minutos en el derbi ante el Levante en febrero ya no volvió a jugar ni un minuto. Desde la entidad agradecieron "su profesionalidad" y le desearon "buena suerte en el futuro".