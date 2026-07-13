El Valencia encuentra competencia para Dimitrievski en el joven Van Oevelen

El club che está en negociaciones con el FC Volendam para intentar fichar al portero de 22 años, que ha llamado la atención de muchos clubes en su primer años en la Eredivisie; el club neerlandés solicita entre dos y tres millones de euros

El Valencia busca competencia para Stole Dimitrievski. El portero macedonio está llamado a ser el guardameta titular en esta nueva temporada 2026/2027 pero Carlos Corberán, tal y como hiciera el verano pasado con la incorporación a préstamo de Julen Agirrezabala, quiere otro portero que pueda competirle el puesto a Dimitrievski. Y desde Países Bajos relacionan a un cancerbero con la portería che, y se llama Kayne van Oevelen.

Según apunta el diario neerlandés De Telegraaf, el Valencia ha puesto sus ojos en el joven portero del FC Volendam, que ha llamado la atención tras su gran temporada y sobre el que varios equipos de la Eredivisie y también de fuera de Países Bajos han puestos sus ojos. Sin embargo, parece que el Valencia va muy en serio según esta información pues desvela que incluso el conjunto che habría presentado ya una oferta formal al Volendam, aunque sin dar cantidades.

Van Oevelen tan solo tiene 22 años pero destaca por su gran estatura, pues mide 1,99 metros y son muchos los clubes que quieren aprovechar el descenso del FC Volendam para llevárselo a buen precio. Sin embargo, el conjunto neerlandés no está dispuesto a regalar a su portero pese al descenso de categoría un año después de ascender y está solicitando entre dos y tres millones de euros, una cifra importante teniendo en cuenta que es un portero joven y con tan solo una temporada de experiencia en la máxima categoría del fútbol neerlandés.

Muchos pretendientes para Van Oevelen

En su país, uno de los clubes que más interés ha mostrado por el Van Oevelen es el FC Twente, quien ha mantenido contactos con el FC Volendam aunque las cifras en las que su club ha puesto la venta dificultan la operación con este club, aunque otro medio neerlandés, Voetbal International, sitúa a dos conjuntos de la Premier League también tras sus pasos.

En concreto se trata de dos clubes recién ascendidos a la Premier League como el Ipswich Town y el Leeds United, y ya sabemos que hoy en día competir con los salarios de la Premier League es prácticamente imposible.

Van Oevelen, el perfil deseado

La intención del Valencia es la de fichar un portero con aspiraciones de ser titular pero no de forma inminente, como sí lo fue Agirrezabala el pasado verano. El perfil de Van Oevelen encaja en este parámetro, ya que debido a su edad y el evidente salto de nivel de Países Bajos a España, llevaría a cabo su proceso de adaptación al fútbol español, tiempo que tendría el Valencia para seguir forjando a un portero de futuro.

Evidentemente por su edad y potencial también se tiene en cuenta la posible ganancia que podría dejar en un futuro con una venta muy por encima de los dos o tres millones que solicita a día de hoy el Volendam, y que estaría en el límite de lo que plantea gastarse el club che para esa demarcación.Cabe recordar que el Valencia también tiene en nómina a Cristian Rivero, al que renovaron por un año la pasada temporada pero Corberán no cuenta con él, de ahí que estén intentando buscarle un destino en el que pueda tener minutos.