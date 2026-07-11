Ryunosuke Sato pide paso en el Valencia: "Me gustaría jugar cuanto antes y devolver al equipo donde le corresponde"

Este sábado ha sido la presentación oficial de Ryunosuke Sato, el nuevo fichaje del Valencia, quién pretende devolver al club de Mestalla "al lugar dónde pertenece" y pide a Corberán ser un jugador decisivo

El Valencia CF se tiene que poner las pilas en este mercado de fichajes para mejorar su plantilla, después de dos años salvándose del descenso por los pelos. Para ello ya han presentado varios fichajes importantes, siendo el de Ryunosuke Sato el más destacado, un jugador japonés que aterriza en La Liga después de destacar a nivel internacional.

El centrocampista ha firmado un contrato con el conjunto che hasta 2031, por cinco temporadas, y en su presentación este sábado 11 de julio ha querido dejar claro que llega al equipo para coger las riendas del medio del campo, buscando ser un jugador de referencia con tan sólo 19 años para un equipo que necesita mejoras rápidas y notables.

Ryunosuke Sato ficha por el Valencia para hacerle escalar puestos en La Liga

El futbolista japonés ha llegado con muchas ganas a Mestalla. Tan sólo lleva confirmado como nuevo jugador del equipo valenciano un par de días pero ya ha querido demostrar su ambición. "A nivel personal, me gustaría jugar cuanto antes y ayudar al equipo; también ser un jugador en el que los demás puedan confiar" reconoce el joven centrocampista en una entrevista con VCF Media.

"Ese es mi principal objetivo a nivel individual, además de devolver al Valencia al lugar que le corresponde" añade Sato, consciente del complicado momento en el que llega. "Sabía que era una decisión difícil y un gran reto para mí esta etapa de mi carrera, pero me entusiasmaba la idea de jugar en este club. Era un proyecto muy emocionante y un reto apasionante. Así que cuando tomé la decisión estaba muy ilusionado" explica el joven talento japonés sobre por qué ha decidido fichar por el club che.

Ryunosuke Sato pide a ser un jugador decisivo para el Valencia

A pesar de tener tan sólo 19 años y poca experiencia en la élite, llegando a La Liga procedente de FC Tokyo, Sato no ha tardado en aprovechar la primera ocasión que ha tenido para pedir paso en el equipo. "Conozco la pasión y la historia de este club. Quiero que la afición entienda que lo daré todo en el campo. Cada minuto que esté en el terreno de juego, daré mi cien por cien" asegura el centrocampista, ansioso por ponerse a las órdenes de Carlos Corberán.

"He llegado en el momento justo, cuando va a empezar la última temporada en Mestalla. Es la última página del segundo capítulo y el comienzo del nuevo. Deseo que esta campaña enorgullezca a los aficionados y les cree recuerdos increíbles de su último año en Mestalla" concluye Sato, quién ya parece perfectamente integrado en la cultura 'banquinegra'.