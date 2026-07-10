El Valencia resuelve el futuro de Baptiste Santamaría

El club che se prepara para su primera salida en este mercado de fichajes, con un club ya interesado en el futbolista francés y a la espera de seguir cerrando bajas para después mejorar la plantilla

El Valencia CF tiene un objetivo claro para la próxima temporada, no jugársela tanto con el descenso y escalar posiciones en la tabla de La Liga. No será nada fácil en una competición en la que cada vez hay más competencia. Por ello, ya inician su pretemporada en Olot, y lo hacen pensando en las altas y bajas que tienen que cerrar en este mercado de fichajes para mejorar la plantilla.

Ya hay una primera salida marcada, la de Baptiste Santamaría, que ya tiene un destino definido una vez abandone Mestalla. De hecho, el jugador francés no viajará con sus compañeros para prepara esta pretemporada, ya que no entraba en los planes de Carlos Corberán para el próximo año, mucho menos después de la firma de un nuevo contrato con Guido Rodríguez.

El Valencia rescinde el contrato a Santamaría y está muy cerca del PAOK

Una vez finalizada la vinculación entre el conjunto 'che' y el centrocampista, Baptiste Santamaría ya está a la espera de firmar su nuevo contrato. El francés de 31 años va a poner rumbo a Gracia para unirse a las filas del PAOK de Salónica, dónde se encontrará a Alessio Lisci como entrenador.

Su papel en el equipo de Mestalla pasó de ser protagonista a suplente en una misma campaña, viendo como otros jugadores como Pepelu o Guido Rodríguez le quitaban el puesto en el once titular. Por ello, el Valencia libera una ficha al rescindir de mutuo acuerdo el contrato con Santamaría, quién ha encontrado en el PAOK un nuevo destino dónde ser protagonista. Pero no es la única salida que se espera en el equipo blanquinegro.

Las próximas operaciones del Valencia en el mercado de fichajes

La salida de Baptiste no va a ser la única, pero sí la primera que ya está totalmente definida. Carlos Coberán no cuenta con varios de los jugadores de la plantilla, como son Arnaut Danjuma y André Almeida, de los que sí esperan sacar un buen beneficio económico. Por otra parte, en situaciones más complicadas de venta como son las de Iker Córdoba y Vicent Abril, el conjunto 'che' buscará que salgan del equipo como cedidos.

Los 'murciélagos' también están abiertos a dar salida a Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier o José Copete, pero son conscientes de que no va a ser nada fácil por las lesiones que sufren. Por ello, priorizan otras ventas más sencillas, aunque le vayan a sacar menos beneficio económico.